A Pompei trovati i resti di tre vittime dell'eruzione

I resti ossei di tre vittime dell'eruzione del 79 d.C., con ogni probabilità due donne e un bambino di 3/4 anni che avevano trovato rifugio in un panificio.

E inoltre due pareti affrescate con scene mitologiche in prossimità di un atrio, in particolare Apollo e Dafne in uno e Poseidone e Amimone nell'altro. Sono gli ultimi ritrovamenti emersi dagli scavi in corso nel Regio IX nel sito archeologico di Pompei. I dettagli delle ultime scoperte verranno resi noti a breve dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.