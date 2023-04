Savino, Pantani, Lundini e Massarini in 'Un sabato italiano' di Sergio Caputo

Nicola Savino, Ubaldo Pantani, Valerio Lundini ma anche la moglie di Sergio Caputo, Cristina, e il medico del Policlinico Gemelli che gli salvò la vita una decina di anni fa: tutti cantano 'Un sabato italiano' in omaggio al suo autore. La hit con l'intero album cult omonimo, 'Un sabato italiano', compie 40 anni e l'originale videoclip corale si inserisce all'interno dei festeggiamenti che includono l'album-remake di Sergio Caputo con inedito pubblicato dalla Sony e il tour in nei teatri italiani e negli spazi aperti estivi.

"E' ovvio che io non sia più la stessa persona che ero 40 anni fa: ho percorso molta strada, fatto molti altri album, ho vissuto molti anni all'estero, sono tornato, sono ripartito, sono cambiato, molti mi hanno perduto e poi ritrovato e oggi - racconta Sergio Caputo - alla mia verde età ho tre bambini piccoli da crescere in un mondo completamente diverso da quello degli anni '80; ma un video si doveva fare, e mettermi a confronto con il ragazzetto che ero allora, ricantando il brano in playback, mi sembrava una cosa banale se non addirittura sacrilega. Così ho voluto fare qualcosa di molto, molto diverso: io appaio nel video solo per una manciata di secondi, e il playback sulla mia voce lo fanno invece altre persone, uomini, donne, ragazzi e ragazze, e perfino bambini, insomma persone di tutte le età. Perchè Un Sabato Italiano, sia il brano specifico che l'intero album, ha scavalcato generazioni, tipologie e mode, e anche chi non era nato quando esso uscì è in grado di ritrovarsi in queste storie di emozioni comuni."

'Un sabato italiano', il videoclip del 40esimo compleanno

Per realizzare il videoclip Sergio ha mobilitato amici incontrati in varie fasi della sua vita, inclusa la 'gang' inseparabile dei suoi leggendari amici di allora, a partire da Riccardo Rinetti detto Rino (sì, quello di 'Io e Rino') che purtroppo ci ha lasciati alcune settimane fa, ma non ha rinunciato al suo cameo. C'èpoi Gregory Lella, l'ingegnere pazzoide, Roberta Capizzi la vera 'Spicchio di Luna' del celebre brano, Giulia Palmer (figlia di Renzo) che erano anche nel video originale; o il dottore del PS del Gemelli che gli salvò la vita quando ebbe un infarto 12 anni fa. C'è la moglie Cristina alias La Caputologa, i figli Victor, Lucrezia e Ludwig, ci sono Valeria ed Alessia, figlie adolescenti di suo cugino Fabrizio Patriarca (scrittore) e la sua compagna Benedetta. C'è Pablo, figlio di Rino. C'è Antonio Pascuzzo, avvocato 'anomalo' inventore del "The Place", club storico di Roma dove tante volte Sergio Caputo si è esibito. C'è Awa Lee, l'amica cantante parigin-senegalese. C'è anche Gilda Babudieri (figlia del virologo Sergio e amico di una vita) a ricordare con un bicchiere il retro copertina originale degli anni '80.

E poi ci sono gli amici famosi, tutti legati fra loro dallo stesso filo conduttore della musica di Sergio Caputo: C'è Nicola Savino, la moglie Emanuela (stilista), c'è Ubaldo Pantani, c'è Valerio Lundini con la compagna Luna, c'è il grande Carlo Massarini che lo lanciò sul programma RAI Mr. Fantasy, c'è Elisa Del Mese, autrice televisiva e molto più che si rivela soubrette, e un insospettabile Biagio D'Anelli. C'è Paola De Simone, conduttrice televisiva e radiofonica. Insomma un cocktail di affetti, personaggi, generazioni e tipologie, che in vari modi rappresenta la multiforme vita dell'artista romano. Le scene di ballo sono state filmate dlla giornalista Cinzia Marongiu sotto i portici di Piazza Vittorio a Roma. Sergio le ha viste online e chieste in prestito per completare l'atmosfera felliniana che pervade l'intero video.

"Ho diretto il video in remote. Quasi tutti si sono filmati da soli in versione selfie seguendo le mie istruzioni (fa' quello che ti pare, basta che ti inquadri così e colà e stai in sync) dopo che ad ognuno avevo assegnato una frase della canzone. Il lavoro di montaggio è stato molto complesso, ma questo video mi rappresenta in pieno, e rappresenta il mio pubblico di ieri e di oggi, il sabato non passerà mai di moda e la mia canzone lo accompagnerà", conclude Caputo con un sorriso.