Niente donne in catalogo, stop all'asta digitale di Sotheby's

Resta in pausa e sarà riprogrammata per il prossimo futuro l'attesa asta di arte contemporanea in formato digitale della serie 'Glitch-ism' prevista da Sotheby's in modalità nft (non-fungible tokens) a partire dal 24 marzo scorso, ma poi bloccata dalle polemiche per l'assenza totale di artiste donne fra le firme delle opere allineate. La vicenda continua a tener banco sulle pubblicazioni artistiche britanniche specializzate.

La celebre casa d'aste londinese aveva annunciato lo stop fin da domenica, con un comunicato in cui s'era impegnata a "rimediare allo sbilanciamento della rappresentanza di opere messe in vendita attraverso una presenza di artisti più equa e differenziata in una data" da destinarsi.

A innescare il caso era stato uno degli artisti più noti inseriti nell'iniziativa, Patrick Amadon, il quale aveva annunciato - unico partecipante - la decisione di ritirare i suoi lavori per "solidarietà" di genere verso le colleghe donne o transgender: data l'assenza nel catalogo di partenza anche di "una singola artista che identificasse il proprio genere sessuale come femminile".