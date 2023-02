E' morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi. A darne l'annuncio la figlia Rosanna. "Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio" ha scritto Rosanna in un posto su Instagram con una foto in bianco e nero della madre sorridente con in mano un gelato.

Malata da tempo, Lucia Lagrasta, da sposata Zagaria (vero cognome del marito, in arte Lino Banfi) aveva 85 ed era sposata da più di 60 anni con l'attore. Due i figli nati dal loro matrimonio Rosanna, attrice e Walter, regista e produttore.