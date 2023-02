Murales a Milano, Marge Simpson con la testa di Khamenei in mano

Marge Simpson è riapparsa davanti al consolato dell'Iran a Milano con la testa di Khamenei in mano nel murales "The Final Cut - Marge e Khamenei" dell'artista AleXsandro Palombo, che chiude il trittico di opere dal titolo "The Cut".

Nell'opera "The Cut 1" Marge Simpson si tagliava i capelli davanti al consolato dell'Iran a Milano per celebrare Mahsa Amini e il coraggio delle donne iraniane. Il murales era stato rimosso in meno di 24 ore. L'artista aveva reagito alla rimozione dell'opera realizzando "The Cut 2" con Marge Simpson che mostra il dito medio alzato.

The Cut 2 il sequel del opera rimossa di aleXsandro Palombo

Nell'ultimo murale dal titolo "The Final Cut" Marge Simpson riappare davanti al consolato dell'Iran a Milano con la testa di Khamenei in mano. "Il 1 Gennaio, con un tweet dal suo account ufficiale, - racconta Palombo - l'Ayatollah Khamenei ha fatto un chiaro invito agli artisti dichiarando che 'l'arte dovrebbe raccontare modelli esemplari quali il generale Soleimani'.Ho accolto il suo invito e ho preso parte a questo insolito concorso realizzando l'opera "The Final Cut" perché ho pensato fosse opportuno immortalare come finisce un modello esemplare".