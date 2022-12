Miss Italia 2022, a Roma l'elezione

Sono ventuno le candidate al titolo di Miss Italia 2022 che verrà assegnato mercoledì 21 dicembre nel centro congressi multimediale dell’hotel Crowne Plaza Rome St.Peter's. Le miss rappresentano l'intero territorio nazionale, una per regione, e sono state scelte nel corso delle prefinali che si sono svolte a Fano, nelle Marche, al termine di centinaia di selezioni regionali. La 21^ finalista è Miss Roma, in omaggio alla città che ospita la finale.

L’assegnazione del titolo avverrà al termine di uno spettacolo che sarà trasmesso in streaming, dalle ore 19 alle 20:30, sul sito e sui canali social di Miss Italia (Facebook, Instagram e YouTube). Su Facebook la diretta sarà inoltre replicata in cross-posting da diversi partner della manifestazione. Su Instagram Nicola Pisu racconterà il backstage della finale nei panni di inviato mentre a raccogliere le emozioni delle ragazze sarà la neoeletta Miss Italia Social, Sara Pilla, la prima miss gondoliera della storia del Concorso. Per la prima volta dal lontano 1946 a presentare lo spettacolo sarà un giornalista, Salvo Sottile, conduttore della popolare trasmissione di Rai Due “I Fatti Vostri”. La regia del programma è stata affidata a Giuseppe Sciacca, mentre la parte autorale è curata da Casimiro Lieto. A realizzare le coreografie è Giampiero Gencarelli, insieme ai ballerini Oreste Gaudio e Tommaso Stanzani. Nel corso della trasmissione interverrà inoltre, quale ospite musicale, l’attore e imitatore Antonio Mezzancella, mentre Francesca Manzini presenterà una pièce comica.

A scegliere Miss Italia 2022 saranno il celebre attore Massimo Boldi, nei panni di presidente di giuria, l’attrice e insegnante di recitazione Fioretta Mari, anima artistica dell’evento, e la stessa Francesca Manzini, conduttrice radiofonica e anima ironica di questa 83^ edizione. Le miss non indosseranno fasce né numeri di gara: non saranno impegnate nella classica passerella ma dialogheranno con la giuria, con la quale saranno chiamate ad interagire nelle varie fasi della diretta.

Il numero delle finaliste passerà da 21 a 3 concorrenti poco prima della scelta finale, prevista per le ore 20:30. Al termine della serata Zeudi di Palma, in carica dallo scorso mese di febbraio, cederà la corona alla nuova vincitrice. In passato, non era mai avvenuto che nel corso dello stesso anno venissero proclamate due Miss Italia, una a febbraio e l’altra nel mese di dicembre.

Ecco le concorrenti in gara, regione per regione: Piemonte - Giulia Giada Cordaro; Valle d'Aosta - Francesca Poma; Lombardia - Martina Broggi; Trentino Alto Adige - Eleonora Lepore; Friuli Venezia Giulia - Maria Franceschi; Veneto - Anna Tosoni; Liguria - Mariela Nunez; Emilia Romagna - Virginia Cavalieri; Toscana - Arianna Polidori; Umbria - Cecilia Alma Levita; Marche - Glelany Cavalcante; Abruzzo - Beatrice Gioia; Molise - Azzurra Gallinari; Lazio - Lavinia Abate; Campania - Noemi Pirozzi; Basilicata - Roberta Albano; Puglia - Anna Pia Masciaveo; Calabria - Vanessa Foti; Sicilia - Anita Lucenti; Sardegna - Carolina Vinci; Roma - Federica Maini.





MASSIMO BOLDI - Presidente di giuria

“Sogno un nuovo film su Miss Italia, una pellicola che racconti una storia semplice, simile a quella di Sofia Loren”. Così Massimo Boldi, chiamato a presiedere la giura di questa 83^ edizione. Sono passati ben 72 anni da quel film di Duilio Coletti che vide come protagonista una giovanissima Gina Lollobrigida, anche lei tra le concorrenti del Concorso nel lontano 1947.

“In tanti anni - ricorda l’attore - Miss Italia ha dato l’opportunità a molte ragazze di diventare dive del cinema e della tv. Ma c’è anche chi ha fatto famiglia, chi si è impegnata nel sociale, chi si è affermata nel mondo del lavoro”. A distanza di tempo è cambiata l’Italia ma le storie, in buona misura, si assomigliano. “Era il 1988 quando in giuria - dice Boldi - diedi il mio contributo all’elezione di Nadia Bengala. Rammento quell’edizione con grande piacere. In tutti questi anni il Concorso è rimasto intatto pur adeguandosi alle novità”.

Diventato popolarissimo grazie ai grandi cinepanettoni realizzati a partire dagli anni ’80, dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid Boldi si prepara a nuove importanti sfide. “Stiamo lavorando al prossimo film - dice -. In questo momento non posso anticipare nulla, se non che si tratta di un’ottima idea capace di coinvolgere i giovani”. Un auspicio? “Vorrei una miss semplice, non tatuata, una ragazza di personalità e di carattere, che pensi al futuro e alla sua vita. Il consiglio? Quello di rimanere ancorate ai valori della bellezza, dello studio e del lavoro. Senza preparazione non si raggiunge alcun obiettivo”.

FIORETTA MARI

Attrice e insegnante di recitazione per generazioni di attori. Molto popolare, è stata più volte protagonista delle giurie di Miss Italia, sia con Enzo Mirigliani che con la figlia Patrizia, a cui è legata da una lunga amicizia. “Dopo aver preso parte a Miss Italia per molti anni - dice - ritornarci adesso è una grande emozione. Miss Italia è una grande vetrina per una ragazza che voglia fare parte del mondo dello spettacolo e ho anche tenuto dei corsi di recitazione e dizione alle concorrenti. Per me il concorso è un prestigio per l’Italia e va preservato sempre per il bene delle nostre ragazze!”.

FRANCESCA MANZINI

Nata a Roma nel 1990, è un’attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica. La consacrazione è arrivata quando Francesca ha interpretato un irriverente e divertente deep fake di Mara

Venier a Striscia la notizia, il primo programma ad aver portato sul piccolo schermo questa innovativa tecnologia, esperienza in seguito alla quale è arrivato anche il ruolo di conduttrice del tg satirico. Sulla partecipazione a Miss Italia come giurata dichiara: “Sono onorata di essere stata chiamata a ricoprire questo ruolo. Per le ragazze è importante lasciare il segno della propria bellezza e del proprio talento”.