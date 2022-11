San Casciano e la scoperta "Un sogno che si avvera"

"Noi però non ci siamo arresi", sorride la sindaca mentre presenta la sua vice Fabiola Ambrogi che negli anni passati è stata anche lei a capo dell'amministrazione. E poi Irene Picchieri, che guida il gruppo archeologico, Ada Salvi responsabile per la soprintendenza, Federica Damiani c he lavora a Milano ma sogna di tornare qui. Federica è anche l'anima de La Terrazza, un festival che dal 2016, tutte le estati, porta sulla piazza di San Casciano politici, intellettuali, attori, scienziati. Si è cominciato col coinvolgere i turisti vip, i tanti che su queste colline da sogno hanno le loro seconde case, da Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini a Walter Veltroni. Poi con la forza del passaparola sono arrivati in tanti, da Romano Prodi a Ilaria Capua , da Isabella Ferrari a Massimiliano Fuksass. "L'abbiamo fatto per dare uno stimolo ai nostri giovani", ribadisce la sindaca. La sfida degli scavi archeologici è partita ancora prima, nel 2007, quando venne scavata la necropoli etrusca di Balena. Nel 2016 l'avvio delle ricerche per le terme, dal 2019, gli scavi veri e propri che il comune ha generosamente finanziato. Da allora è stato un susseguirsi di sorprese, fino alla più clamorosa di tutte, in questi giorni, con il ritrovamento delle 24 statue romane di bronzo. Una soddisfazione enorme, anche se c'è qualcosa che forse per San Casciano conta ancora di più ed è l'accordo di valorizzazione che è stato firmato con il ministero della cultura e l'università per gli stranieri di Siena, per far nascere qui un museo contemporaneo che sia anche laboratorio, un parco archeologico e una scuola internazionale di ricerca universitaria. In pratica un'opa sul futuro di questa piccola comunità che già sogna le strade del suo borgo animate di ragazzi com'è stato l'estate scorsa con gli studenti dell'Università per gli stranieri di Siena mandati a dare una mano gli archeologi. Agnese si guarda intorno, sotto di lei, sul fondo della vasca romana, è ripartita l'idrovora che permette agli archeologi di scavare e liberare dal fango gli ultimi reperti. La lunga estate è davvero finita, c'è vento, comincia a fare freddo. Stretta nella sua giacca di pelle, la sindaca guarda lontano, sospira, sorride ancora. Poi ritrova il suo tono battagliero: "Questo accordo per noi è la speranza di riuscire a trattenere i nostri giovani, di convincere chi ha mollato a ripensarci". Ecco, la sfida più grande adesso parte da qui.