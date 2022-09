Venezia 79: Programma di sabato 10, arriva la cerimonia di premiazione

Si chiude sabato 10 settembre la 79/a edizione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Alle 12.30 nello spazio dell'Ente dello Spettacolo (sala Tropicana 1 dell'Hotel Excelsior) saranno consegnati i premi collaterali.

Alle 19 inizierà la CERIMONIA DI PREMIAZIONE UFFICIALE in Sala Grande (trasmessa in diretta anche al Palabiennale) con la madrina Rocio Munoz Morales. A seguire verrà proiettato il film di chiusura fuori concorso, THE HANGING SUN di Francesco Carrozzini, dramma noir con Alessandro Borghi tratto dal bestseller Sole di mezzanotte di Jo Nesbo.

Ecco alcuni dei principali appuntamenti di domani:

CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI COLLATERALI (Hotel Excelsior - Sala Tropicana 1 alle 12.30)

CERIMONIA DI PREMIAZIONE UFFICIALE DELLA 79/A MOSTRA DELL'ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA (Sala Grande alle 19)

THE HANGING SUN di Francesco Carrozzini (Fuori concorso) con Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt (Sala Grande alle 21). John è in fuga dopo aver tradito suo padre, un boss criminale. Inseguito da suo fratello, John si dirige verso l'estremo Nord. Arriva in un villaggio isolato, dove il sole non tramonta mai, con una piccola comunità dalle severe regole religiose, che sembra appartenere a un altro tempo. Qui incontra Lea, una donna in difficoltà ma dalla grande forza, e suo figlio Caleb. Anche Lea ha i propri demoni: la morte in mare del suo violento marito Aaron. Con il passare dei giorni i tre si avvicinano.

FILM VINCITORE DEL LEONE D'ORO (Sala Darsena alle 20.30)

FILM VINCITORE DEL LEONE PER LA MIGLIOR REGIA (PalaBiennale alle 23 circa)

FILM VINCITORE DEL PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA (Sala Giardino alle 20)

FILM PREMIATO COME MIGLIORE OPERA PRIMA LUIGI DE LAURENTIIS (Sala Giardino alle 22.30)

FILM VINCITORE DEL GRAN PREMIO DELLA GIURIA (Sala Darsena alle 22.30)

OPERA PREMIATA COME MIGLIOR FILM DELLA SEZIONE ORIZZONTI (Sala Perla alle 20.00)

FILM PREMIATO PER LA MIGLIOR REGIA NELLA SEZIONE ORIZZONTI (Sala Perla alle 22.30)

FILM PREMIATO DALLA SETTIMANA DELLA CRITICA - SIC @SIC (sala Perla alle 14)