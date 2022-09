Venezia: il programma del 6 settembre tra Amelio e Swinton

Arriva il 6 settembre alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia il quarto dei cinque titoli italiani in gara, IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio e Elio Germano, sul caso di Aldo Braibanti, l'intellettuale che a fine anni '60 fu condannato a nove anni di reclusione con l'accusa di plagio, dopo un processo che fece scalpore.

Tra le stelle della giornata c'è Tilda Swinton, protagonista di un altro titolo in concorso, THE ETERNAL DAUGHTER di Joanna Hogg, su un'artista che deve affrontare con la madre anziana segreti a lungo sepolti.

Un maestro del cinema come Walter Hill riceve il Premio Cartier Glory to the Filmmaker Award e presenta (Fuori concorso) il suo nuovo western DEAD FOR A DOLLAR con Christoph Waltz, Willem Dafoe e Rachel Brosnahan. Fuori gara anche KONE TAEVAST, ultimo film di Kim Ki-duk, terminato da amici e colleghi dopo la scomparsa del cineasta nel 2020.

A Venezia Classici riflettori sul documentario SERGIO LEONE - L'ITALIANO CHE INVENTÒ L'AMERICA di Francesco Zippel. Alle Giornate degli Autori - Notti veneziane debutta SPACCAOSSA di Vincenzo Pirrotta, coprodotto e cosceneggiato da Ficarra e Picone, sulfurea storia di crimine e disperazione ispirata a una vicenda reale.

Ecco alcuni dei principali appuntamenti della giornata: THE ETERNAL DAUGHTER di Joanna Hogg (Venezia 79) con Tilda Swinton, Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies (Sala Grande alle 16.45). Tornate nell'antica dimora di famiglia, trasformata in un hotel ma carica di un misterioso passato, un'artista e la madre anziana affrontano segreti rimasti a lungo sepolti.

IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni Amelio (Venezia 79) con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Leonardo Maltese, Sara Serraiocco (Sala Grande alle 19). Alla fine degli anni Sessanta si celebrò a Roma un processo che fece scalpore. Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannano a nove anni di reclusione con l'accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà un suo studente e amico da poco maggiorenne. Alcuni anni dopo il reato di plagio venne cancellato dal codice penale.

KONE TAEVAST (LA CHIAMATA DAL CIELO) di Kim Ki-duk (Fuori concorso) con Zhanel Sergazina, Abylai Maratov (Sala Giardino alle 17). Una ragazza che sogna di incontrare un giorno l'amore della sua vita e un uomo che ha vissuto molte esperienze sono i protagonisti dell'ultimo film di Kim Ki-duk, girato nell'estate 2019 e portato a termine dagli amici e dai colleghi di Kim dopo la sua inaspettata scomparsa nel dicembre 2020.

PREMIO CARTIER GLORY TO THE FILMMAKER AWARD a WALTER HILL (Sala Grande alle 21.45) a seguire: DEAD FOR A DOLLAR di Walter Hill (Fuori concorso) con Christoph Waltz, Willem Dafoe, Rachel Brosnahan, Warren Burke. Siamo nel 1897. La storia segue in Messico il famoso cacciatore di taglie Max Borlund; qui si imbatte in Joe Cribbens, giocatore d'azzardo e fuorilegge e suo nemico giurato, che Max aveva spedito in prigione alcuni anni prima.

SERGIO LEONE - L'ITALIANO CHE INVENTÒ L'AMERICA di Francesco Zippel (Venezia Classici), documentario (Sala Casinò alle 17). Il film, arricchito da preziosi materiali d'archivio, rare registrazioni audio e filmati dietro le quinte, vede per la prima volta la partecipazione diretta della famiglia Leone e contiene interviste sia a collaboratori storici del regista sia a icone di Hollywood, da Eastwood a Tarantino, da Scorsese a Damien Chazelle. SPACCAOSSA di Vincenzo Pirrotta (Giornate degli Autori - Notti veneziane) con Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Ninni Bruschetta, Giovanni Calcagno (Sala Laguna alle 21.30). In un magazzino di Palermo, un'improvvisata organizzazione criminale rompe le ossa a vittime consenzienti e simula incidenti per riscuotere lauti indennizzi assicurativi. Vincenzo le recluta tra i miserabili che abitano le vie della città, le stesse in cui Luisa, che verrà coinvolta nel 'giro', è solita rifornirsi di crack. (ANSA).