La sorella di Pazienza: "Quel murale uno scherzo di Andrea"

"Del murale avevamo già notizia, nel senso che sapevamo fosse lì... Uno dei tanti scherzi che Andrea si divertiva ad escogitare. In quel periodo era un'attività continua che difficilmente si riusciva a frenare, tantomeno in casa": lo dice all'ANSA Mariella Pazienza, sorella del celebre artista, commentando il ritrovamento del murale di Paz di 50 anni fa, nascosto sotto l'intonaco delle pareti della cameretta della casa di San Menaio, sul Gargano, appartenuta alla sua famiglia fino al 2003. "Ora finalmente è venuto tutto allo scoperto", aggiunge Mariella, parlando anche a nome della mamma e del fratello, sorpresa e lieta dell'attenzione incredibile che ogni volta suscita il talento di Paz, anche in questo caso in cui si tratta di semplici disegni giovanili fatti a 16 anni con bombolette spray.

Dipinti di Andrea Pazienza nell'appartamento di San Menaio ritrovati dopo 50 anni