Voci di nozze non confermate per JLo e Ben Affleck

Voci di matrimonio per Jennifer Lopez e Ben Affleck: stando a gossip non confermati rimbalzati sui social e su siti rosa la celebre coppia di Hollywood avrebbe pronunciato il fatidico 'si' 19 anni dopo il clamoroso retromarcia del 2003 quando ci ripensarono mentre erano sul punto di andare all'altare.

Stavolta, secondo le voci, teatro delle nozze per pochissimi intimi sarebbe stato il Ritz-Reynolds Hotel sul Lago Oconee in Georgia e gli ospiti avrebbero firmato un accordo di segretezza per evitare che circolassero notizie.

Ben e JLo si sono rimessi assieme l'anno scorso e a settembre si sono ufficialmente fidanzati. La Lopez, che ha 52 anni, e Affleck, che e' di tre anni piu' giovane, si erano innamorati per la prima volta nel novembre 2002, dopo aver recitato assieme nel film "Gigli", ma l'anno dopo, letteralmente alla vigilia delle nozze, il matrimonio era stato cancellato, ufficialmente per "la troppa attenzione dei media", e nel gennaio 2004 i due si erano lasciati. La coppia "Bennifer", come viene soprannominata, ha cinque figli, lei due con l'ex marito Marc Anthony mentre il premio Oscar per "Argo" e l'ex moglie Jennifer Garner ne hanno avuti tre.

In febbraio la Lopez aveva confidato a "People" di aver fiducia, stavolta, sulla tenuta del loro amore: "Siamo piu' vecchi ora, siamo piu' intelligenti, abbiamo piu' esperienza, siamo in posti diversi nelle nostre vite, abbiamo figli ora, e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose".