Justin Bieber cancella due concerti: "La mia malattia è peggiorata"

All'ultimo momento Justin Bieber ha cancellato due concerti in programma a Toronto: "Non riesco a crederci che sto dicendo questo, ma la mia malattia è peggiorata e devo cancellare su ordine dei medici", ha fatto sapere il cantante sui suoi profili social.

La Scotiabank Arena ha informato i fan su Twitter che i biglietti venduti per le due date saranno accettati una volta rimesse in calendario le performance. L'Arena ha precisato che Justin non ha il Covid.

L'anno scorso Bieber aveva fatto sapere di aver contratto il morbo di Lyme, una malattia causata dalla puntura di una zecca diffusa in molti Stati Usa, che si era sovrapposta a una mononucleosi cronica.