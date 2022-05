Cannes: il programma di sabato, arriva il palmares

Tutta la Croisette si ferma col fiato sospeso,in attesa del rituale più atteso, la consegna dei premi della 75/a edizione prevista per le 20.30 nella cornice solenne dell'Auditorium Lumière.



Nel corso di tutta la giornata il festivaliero tipico può approfittare della ripresa dei titoli della selezione sparsi ad ogni ora in tutte le sale del Palais e non è forse un caso che il vero atto finale di quest'anno, al Cinéma de la plage con sedie sdraio, copertine antiumidità e il cielo stellato sopra la testa, sia un'elegia malinconica del cinema che fu "The Last Picture Show" di Peter Bogdanovich.



Per il resto, come sempre, fioccheranno pronostici per tutta la giornata, si farà a gara a spiare chi dei favoriti e degli outsider si presenterà sulle Marches, senza sapere se le scenderà da vincente o da sconfitto. E' la regola di Cannes e il segreto della Palma d'oro è tra i meglio conservati al mondo, fino all'ultimo istante.