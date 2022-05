Vasco: bentornati, finalmente di nuovo insieme

"Ciao, ciao a tutti. Benvenuti, ben tornati, ben arrivati. Vivi, sani e lucidi. Finalmente, finalmente, finalmente di nuovo insieme. Finalmente a Trento". Così Vasco Rossi ha dato il benvenuto ai 120mila della Trentino Music Arena per il via al Vasco Live, il tour che lo vede tornare sul palco dopo due anni di covid.

Un boato di 120mila voci ha dato il via al concerto di Vasco nella nuovissima Trentino Music Arena di Trento. Lui, il Blasco, dopo tre anni di astinenza è salito sul palco - per la prima delle 11 date previste - accolto da un'ovazione. Dietro il rocker cinque mega maxischermi vanno a comporre la scritta Vasco per dare inizio alla festa. Dopo l'intro dei musicisti per scaldare l'atmosfera, già rovente per le lunghe ore passate sotto al sole, si parte con XI Comandamento, uno dei brani contenuti nell'ultimo disco di Vasco.