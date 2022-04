Ai Grammy: la Mitchell sul palco, Bennett a casa

Tony Bennett non cantera' sul palco dei Grammy dove e' sei volte candidato tra l'altro per per best album e best record, due delle quattro categorie piu' prestigiose: il 95enne "crooner" malato di Alzheimer restera' a casa a fare il tifo per Lady Gaga, ma sul palco dei Grammy salira' un'altra "grande vecchia" della musica mondiale, l'artista canadese Joni Mitchell, in una rarissima apparizione in diretta da quando sette anni fa, proprio di questi giorni, era stata colpita da un aneurisma che l'aveva costretta a una lunga riabilitazione. Mitchell, che ancora due anni fa faceva fatica a camminare, si limitera' a presentare uno dei premi: il suo ultimo album risale all'ormai lontano 2007 e dai tempi dell'aneurisma, che sulle prime le aveva tolto la parola, aveva tenuto finora un bassissimo profilo.

L'apparizione ai Grammy della 78enne canadese chiude pero' due anni gravidi di onori: l'anno scorso i 50 anni dell'album del 1971 "Blue" sono stati ampiamente celebrati, poi in dicembre il Kennedy Center le ha dato uno dei suoi premi nella cerimonia annuale durante cui alcuni suoi successi, tra cui "Big Yellow Taxi" e "Both Sides Now", sono stati interpretati da Brandi Carlile, Brittany Howard e Norah Jones. Piu' piu di recente, Joni e' tornata alla ribalta nella polemica su Spotify con la decisione di ritirare, sulla scia di Neil Young, le sue canzoni in segno di protesta contro le podcast no-vax del comico Joe Rogan.

Ieri due generazioni le hanno reso omaggio in occasione del premio MusiCares Person dell'anno della Recording Academy alla vigilia dei Grammy: Herbie Hankock, 81 anni, ha interpretato in chiave jazz brani da "Hejira", poi Violet Grohl, la figlia quindicenne del frontman dei Foo Fighters Dave Grohl, ha rifatto "Help Me" in chiave rock . Domani Joni si alternera' al microfono con gli altri presentatori dei Grammy tra cui Megan Thee Stallion, Questlove, Dua Lipa, Lenny Kravitz e Jared Leto. Quanto a Bennett, che l'anno scorso ha annunciato di avere l'Alzheimer e che ha cantato l'ultima volta in pubblico nell'estate 2021, lo show in diretta con Lady Gaga non e' stato possibile. Sara' dunque lei a tenere alta la bandiera dell'album di duetti bigenerazionali "Love for Sale" che concorre anche per Disco dell'Anno con la canzone "I Got a Kick Out of You".

Oggi "Variety" ipotizza che potrebbero essere loro, ma soprattutto lui, a rovinare alla 19enne Olivia Rodrigo la mano di poker dei quattro premi principali (best album, best record, canzone e nuovo artista dell'anno) vinta due anni fa da Billie Eilish. E se l'Academy riconoscesse il canto del cigno di un protagonista quasi centenario della musica americana sarebbe l'omaggio che gli darebbe l'ultima possibilita' di un posto sulle prime pagine mondiali. (ANSA).