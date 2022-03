Unesco: bocciata la candidatura del caffè, passa l'opera lirica

La commissione nazionale per l'Unesco ha bocciato la candidatura del "caffè italiano espresso tra cultura, rituali, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli", mentre ha approvato, nella riunione telematica odierna sotto la presidenza di Franco Bernabe', come candidatura italiana da presentare al Comitato intergovernativo per il ciclo 2023 "l'arte italiana dell'Opera lirica". Lo annuncia l'Unesco sul proprio sito precisando che, nonostante l'esito della votazione, il dossier della candidatura del caffè espresso è stato molto apprezzato dai membri del Direttivo.