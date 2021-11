Musica: esce 'Mi amo da me' di Reppucci su etichetta Nomadi

"Non serve necessariamente un uomo per sentirsi importanti e amate, per sentirsi donne": è la premessa da cui nasce il singolo 'Mi amo da me' della giovane cantautrice Susanna Reppucci, classe '99, di origini napoletane, in uscita con l'etichetta edizioni Nomadi di Beppe Carletti.

"Ho scritto questa canzone per le donne che vivono in un rapporto tossico che opprime e ruba tutta la loro luce, vitalità, energia perché schiave di quella subdola dinamica di voler essere madri e salvatrici", racconta la ragazza che nel 2019 ha conseguito il diploma come autore di testi al CET di Mogol.