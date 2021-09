A Venezia l'ultimo film italiano in concorso, 'America Latina'

Quinto film italiano in concorso a Venezia 78. Arriva 'America Latina' l'atteso film dei gemelli D'Innocenzo in gara per la Palma d'oro, di mancanza di libertà e persecuzioni politiche fino a non lasciare traccia nella Polonia pre Solidarnosc di Leave No Traces di Jan P. Matuszynski (in concorso) su una vicenda vera che ci ricorda il caso Cucchi, cinematograficamente potente come Spotlight, in Les Choses Humaines di Yvan Attal su un processo per stupro in Francia all'epoca del #Metoo (Fuori Concorso).

Nella Mostra del cinema di Venezia che si avvia alla conclusione, con il 'popolo del festival' già in pieno Totoleone cercando di capire chi vincerà di un concorso mediamente molto buono, i giochi non sono ancora finiti. E neppure il tappeto rosso dopo l'arrivo della coppia dell'estate Jennifer Lopez e Ben Affleck, nel ritiro del Cipriani alla Giudecca, attesi domani per la premiere di The Last Duel di Ridley Scott con Matt Damon, in cui Affleck è tra i protagonisti nel ruolo di Carlo VI.

Il film del giorno è America Latina: i gemelli Fabio e Damiano D'Innocenzo, al terzo film dopo La terra dell'abbastanza e Favolacce. I due giovani talenti, appena 33 anni, appassionati di cinema e fuori dai 'giri', così personaggi da essere amati dalla moda (e da Alessandro Michele di Gucci), fanno storie "restando scomodi, prima di tutto a noi stessi". Già alle prese con un nuovo progetto, "questa volta è una serie tv, Dostojevski, ma con lo scrittore non c'entra niente, stiamo scrivendo le sceneggiature" (per Sky ndr). Prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, Vision Distribution e Le Pacte uscirà il 25 novembre con Vision. Della storia si può dire poco: Elio Germano è Massimo Sisti titolare di uno studio dentistico a Latina, gentile, educato, con una moglie e due figlie, vive per loro, si commuove in salotto a vedere la bellezza della sua famiglia. Poi c'è un sotto, uno scantinato, qualcosa che non deve trapelare.

Tratto da un romanzo ("Le cose umane", bestseller in Francia da oltre 350.000 copie, pubblicato da La Nave di Teseo, scritto da Karine Tuil, oggi qui al Lido tra l'altro) Les Choses Humaines di Yvan Attal tutto in famiglia (protagonista è il figlio Ben, nel cast la moglie Charlotte Gainsbourg) va dritto ad un tema attualissimo e provocatorio: il confine tra l'essere consenzienti o no. Tutto il processo per stupro, ruota sull'affermazione: "non c'è una sola versione dei fatti, non una sola verità ma ci sono due diverse percezioni della realtà". Un tema affascinante cinematograficamente, il sottile confine, molto meno quando usciamo dalla sala. "