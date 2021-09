Venezia: Ecco Kristen Stewart-Diana e Dune

Kristen Stewart nei panni di Lady Diana, messa in scena nei giorni decisivi per le sorti del suo matrimonio in SPENCER di Pablo Larrain (in concorso) e la coppia Timothée Chalamet/Zendaya nel fantascientifico DUNE di Denis Villeneuve (fuori concorso), nuovo adattamento dal classico di Frank Herbert, sono i protagonisti più attesi del 3 settembre alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Ieri è stata la giornata di Paolo Sorrentino che si è commosso dopo i 9 minuti di applausi alla proiezione di 'E' stata la mano di Dio'.

In gara per il Leone d'oro anche il debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal che porta sul schermo in THE LOST DAUGHTER, con il premio Oscar Olivia Colman, il romanzo di Elena Ferrante, La Figlia Oscura.

Alla Settimana della critica MONDOCANE, opera prima di Alessandro Celli con Alessandro Borghi, ambientata in una Taranto postapocalittica e distopica. Alle Giornate degli Autori CALIFORNIE di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman, tra documentario e fiction esplora la vita preadolescenziale di Jamila (Khadija Jaafari), nata in Marocco e cresciuta a Torre Annunziata.

