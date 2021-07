Cannes: Favino a Bellocchio, maestro arrivo per festeggiarti

"Caro maestro dopo che mi hai portato in capo al mondo non posso non venire a festeggiarti in una giornata così speciale. Mi levo il poncho e arrivo". Con queste parole e la foto insieme sul set del Traditore in Brasile, Pierfrancesco Favino, arriva a Cannes l'attore per essere vicino a Marco Bellocchio domani nel giorno della consegna della Palma d'onore nella cerimonia del palmares.

