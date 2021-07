Il saluto a Raffaella Carrà sui social

Il successo di Raffaella Carrà non ha avuto confini geografici o temporali. Dal Tuca Tuca ai remix, milioni di dischi venduti in tutto il mondo a diverse generazioni che l’hanno apprezzata.

Al riguardo DataMediaHub e ANSA e hanno analizzato le conversazioni online (social + news online + blog e forum) da poche ore prima della sua morte alle prime luci di oggi.

Le citazioni di Raffaella Carrà sono state più di 167mila, da parte di oltre 21mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto (like + reaction + commenti e condivisioni) quasi 1,1 milioni di persone.

Il picco massimo si è avuto tra le 17 e le 17:15 di ieri, quando la brutta nuova ha iniziato a diffondersi, con oltre 17mila citazioni in un solo quarto d’ora.

Un volume di conversazioni online che ha generato una portata potenziale (“opportunity to be seen”) di 252,4 miliardi di impression, di esposizioni potenziali a contenuti relativi alla Carrà.

Portata potenziale che stimiamo ragionevolmente sia effettivamente di 12,6 miliardi di impression. Una portata generata da un’amplificazione mediatica con la notizia della sua morte nei siti d’informazione di tutto il mondo.

Non a caso uno dei contenuti che ha generato maggior coinvolgimento, e appunto amplificato la triste notizia, è proprio di ANSA, che solo su Facebook ha ottenuto quasi 30mila mi piace, circa 5mila commenti e più di 5mila condivisioni.

Profondo dispiacere che è stato da parte delle persone di tutto il pianeta. Infatti, come mostra l’infografica, lo spagnolo addirittura supera l’italiano come lingua maggiormente utilizzata dalle persone per piangere la sua scomparsa.

Un dolore che emerge chiaramente anche dalla “emoji cloud”, dalle 120 emoji maggiormente utilizzate nelle conversazioni online con lacrime, cuori infranti e sgomento a farla da padrone. Infine, eccezion fatta per le fonti d’informazione, con ANSA al top come abbiamo visto, il contenuto che ha generato maggior coinvolgimento è stato di Alberto Angela, con più di 3mila retweet e quasi 23mila mi piace.