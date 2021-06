Michele Merlo in gravi condizioni, l'ansia dei fan

ROMA - "Vorrei un tramonto, ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?". Con questo ultimo inquietante post su Instagram di qualche giorno fa, accompagnato dalla foto di un tramonto, il cantante Michele Merlo, detto anche Mike Bird, 28 anni, ex concorrente di X Factor e di Amici, aveva scatenato una marea di commenti da parte di colleghi del mondo dello spettacolo e fans.

Oggi la drammatica notizia che Merlo sta lottando per la sua vita, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna, dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un'emorragia celebrale scatenata da improvvisa leucemia fulminante. Il giovane è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza, ma versa in gravi condizioni. Ad annunciarlo, attraverso i suoi consulenti, la famiglia del cantante.

Dai social si leva in queste ore un coro di frasi di incoraggiamento, quasi un abbraccio corale. A cominciare dal tweet del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che scrive: "Forza #michelemerlo, non arrenderti, tutti facciamo il tifo per te!". Federico Rossi (del duo Benji e Fede) scrive: "Forza anima libera". Gli fa da eco Aka7even, concorrente dell'ultima edizione di Amici, che digita: "Daje brodi". Ermal Meta scrive su Twitter "Non mollare!".

Michele Merlo ha partecipato come cantante ad Amici di Maria de Filippi nel 2017 arrivando in semifinale. Emma Marrone, che in quella edizione fu la sua coach, ha scritto su Twitter: "Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!". Anche Francesco Facchinetti ha scritto sui social: "Forza Michele". Tanti fan augurano allo sfortunato cantante una pronta guarigione e gli rivolgono un grosso in bocca al lupo.