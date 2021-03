Giancarlo Giannini, "Io Verrocchio e Leonardo"

"Non credete a quelli che vi dicono 'entro nel personaggio, mi immedesimo', io no. Io faccio quello che debbo fare, recito. Il cinema le tv è è si mescola sempre tra realtà e fantasia è così' bello sognare. Ma l'importanza di questa serie è che fa tornare la memoria, noi siamo italiani, siamo quelli, di Leonardo, quelli di Michelangelo e Dante, e tanti altri grandissimi artisti. Il Verrocchio è realmente esistito e lo sappiamo dal Vasari, ha insegnato a Leonardo una cosa molto importante la luce, era si narra un uomo burbero con i suoi apprendisti, ma quando capisce il talento vero dell'allievo non può che che confessare a se stesso e alti di essere stato superato". A dirlo è Giancarlo Giannini che ha al suo attivo 120 film, 55 anni di carriera, serie tv e miniserie addirittura una con George Clooney Catch 22. Non si è fatto mancare niente e torna su Rai1 con la serie evento Leonardo (interpretato da Aidan Turner), nei panni del maestro del grande artista, Il Verrocchio. Andrà in onda su Rai1 dal 23 marzo, per quattro serate.

Leonardo nasce da un'idea di Frank Spotnitz e Steve Thompson, per la regia di Dan Percival e Alexis Sweet. Una una co-produzione Lux Vide, Sony Pictures Television con la collaborazione di Rai Fiction, Big Light Productions, in associazione con France Télévision, RTVE e Alfresco Pictures, distribuita da Sony Pictures Television." La serie ha inizio con Leonardo poco più che ventenne; che lavora come apprendista nella bottega di Andrea Del Verrocchio interpretato da uno strepitoso Giannini a Firenze, dove incontra Caterina Da Cremona (Matilda De Angelis) che posa come modella.

"Di Leonardo sappiamo molto poco della sua vita privata qualcuno fa polemica ma scusate dov'è il problema, per alcuni elementi di cui cui non si conoscono i contorni - fa chiarezza Giannini - , stiamo raccontando il rinascimento, il genio il talento assoluto, ci ha lasciato opere immortali, è rappresenta la cultura italiana. Il Verrocchio è un personaggio straordinario lo sappiamo dal Vasari, quello che non sappiamo puntiamo a raccontarlo affidando a bravi sceneggiatori che costruiscono intorno quello che può essere una storia similare avvincente. Fa parte di questo meraviglioso mondo, il pubblico che ci segue - aggiunge - si appassionerà alle sue produzione pittorica e non solo, anche quelle meno note, la narrazione, è fondamentale".

"Tutto - continua l'attore - è incentrato, ogni puntata, su come sia arrivato a diventare il più grande genio che sia mai esistito. La bottega dove si forma è quella del Verrocchio, questo è assodato, come è noto che qui sono stati apprendisti altri artisti dell'epoca. Basta leggere il Vasari. Era poi un burbero, io sono come l'atyosta che interpreto, mi piace un po' di tutto, anche fare il falegname, uso le mani per cose materiali, mi sento appagato nel realizzare qualcosa. A mio avviso, e di film ne ho fatti, la sceneggiatura è bellissima. Quanto alla storia di Caterina, e del suo rapporto con Leonardo sappiamo che ci sono dei contratti firmati che la chieda come modella. Il Verrocchio ra un bravo artista anche sculture nel suo piccolo è stato un maestro per questo grandissimo a Leonardo insegnato la luce, la parola, il controluce, gli spiega quella vera, naturale, per lo meno è quello che ci viene tramandato dal Vasari, la trasparenza".

"Verrocchio - sottolinea Giannini - è un uomo che suscita timore e i suoi apprendisti lo adulano, ansiosi di colpirlo e fare carriera sotto la sua guida. Ma è un critico severo e non ha tempo per la mediocrità. Ha una solida reputazione da proteggere, per non parlare del suo desiderio di conquistare la gloria artistica. All'inizio non considera molto il singolare, introverso Leonardo, - conclude - ma quando l'aspirante giovane artista salva una delle sue commissioni più difficili, Verrocchio è colpito dalla sua genialità e lo ingaggia subito per assisterlo a dipingere il famoso Battesimo di Cristo".

