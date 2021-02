Torna Boris e si prepara la serie dalle Fate Ignoranti, parte Star

Disney+ lancia il guanto di sfida a Netflix. Si infiamma anche in Italia la concorrenza tra le piattaforme di streaming che con il perdurare della pandemia, e dunque della chiusura dei luoghi di spettacolo, sono le regine dell'intrattenimento. All'inseguimento di Netflix - oltre 200 milioni di abbonati, di cui 8,51 milioni arrivati negli ultimi tre mesi dello scorso anno, dati del 20 gennaio scorso - si è lanciata anche Disney+, la galassia del mondo Disney arrivata in un anno a 94,9 milioni di abbonati. "Un risultato entusiasmante se pensiamo che l'obiettivo fissato per il 2024 era tra i 60 e i 90", ha detto Kathryn Fink, General Manager Media.

Ora dal 23 febbraio in Italia Disney plus sferra l'attacco con Star, il sesto brand della piattaforma di Topolino (accanto a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic): arrivano più di 400 film e 6.000 episodi TV nel primo anno e si apre alle nuove produzioni originali anche italiane. Tre sono i titoli annunciati oggi nell'evento di lancio da Alessandro Saba, Director Original Production. Il titolo cult per un'intera generazione di spettatori, ossia BORIS, sei episodi di satira e divertimento scritti e diretti da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo con il cuore rivolto al prematuramente scomparso Mattia Torre, prodotti da Lorenzo Mieli per The Apartment (Fremantle) e ambientati questa volta, con lo stesso cast di allora, proprio nel nuovo mondo delle piattaforme.

La serie da un altro titolo cult, LE FATE IGNORANTI, cui sta lavorando lo stesso Ferzan Ozpetek: "mi do delle arie, lavoro per Disney - ha detto il regista italo-turco intervenuto all'evento - e mi sto impegnando giorno e notte. Saranno otto puntate di cui metà con la mia regia e l'altra metà con Gianluca Mazzella al debutto. Io sarò showrunner dell'intera serie che supererà il tema della sessualità per parlare di tradimento".

"Sarà un rinnovamento anche per me, oltre ad essere la mia prima serie. Ci sarà molta italianità, la luce, l'opera lirica", ha proseguito. Top secret il cast: "qualcuno pensa che saranno gli stessi del film di 20 anni fa - Accorsi, Buy, Garko, Ylmaz -, poi saranno altri. Voglio anche spiazzare il pubblico e un episodio sarò girato nella mia Istanbul".

Terzo titolo per Star Original è un mafia drama da brividi, idealmente dedicato al sacrificio di Lea Garofalo: THE GOOD MOTHERS, sei episodi in coproduzione internazionale (House Productions e Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside), scritti da Stephen Butchard, basati sul libro di Alex Perry per raccontare con un angolatura diversa, femminile, la storia vera di tre donne di clan della 'ndrangheta, che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata (Alessandra Cerreti) per distruggerlo. L'amministratore delegato Disney Italia, Daniel Frigo, ha ribadito la linea di programmazione: oltre alla produzione di contenuti in esclusiva per a piattaforma ci saranno "contenuti che seguiranno il tradizionale percorso di release, arrivando prima nelle sale cinematografiche e sui canali lineari per poi approdare sul servizio di streaming del gruppo".

Tra i titoli in streaming solo su Disney+ e disponibili dal 23 febbraio su Star ci saranno: il thriller poliziesco Big Sky, creato da David E. Kelley (Big Little Lies e The Undoing); Love, Victor, la serie spin-off di Tuo, Simon scritta dagli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker (This Is Us) e Elizabeth Berger (This Is Us); la sitcom animata Solar Opposites, co-creata da Justin Roiland (Rick & Morty) e Mike McMahan (ex assistente sceneggiatore di Rick & Morty); oltre alle serie drama Helstrom e Godfather of Harlem, scritta da Chris Brancato e Paul Eckstein, con protagonista Forest Whitaker.

Un plus potrà fare la differenza: il sistema di parental control. Accanto al profilo bambini (per i minori di sette anni) già presente sulla piattaforma, il brand Star avrà un sofisticato e personalizzabile accesso per fasce d'età e pin dedicato, in modo che ogni contenuto visibile anche in assenza dei genitori sarà garantito in sicurezza (6+, 9+, 12+, 14+, 16+ e 18+). Andrea Pirlo sarà il volto della nuova campagna di lancio Disney e con Stefano Fresi guiderà gli spettatori alla scoperta di Star, il cui abbonamento è incluso in Disney+ senza alcun incremento di prezzo fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto. (ANSA).