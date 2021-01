Il Festival di Cannes rinviato a luglio

Nuovo rinvio per il Festival del cinema di Cannes causa pandemia: la rassegna - si apprende dagli organizzatori - è stata rimandata da maggio al mese di luglio. "Come annunciato lo scorso autunno - si legge in un comunicato diffuso dagli organizzatori - il Festival Internazionale del Film di Cannes si concede la possibilità di modificare le sue date in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria mondiale. Quindi, previsto inizialmente dall'11 al 22 maggio 2021, il Festival si svolgerà dal martedì 6 al sabato 17 luglio 2021". Contrariamente alle rassegne di Venezia e Berlino, che si sono svolte fra rigide misure per la pandemia, il Festival di Cannes edizione 2020 è stato annullato.