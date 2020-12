Netflix, nuova docu-serie con la testimonianza di Papa Francesco

Netflix annuncia la nuova docu-serie originale ispirata a Sharing the Wisdom of Time (La Saggezza del tempo), il pluripremiato libro scritto da Papa Francesco a cura di Padre Antonio Spadaro, edito da Loyola Press (in Italia edito da Marsilio) e ci sarà anche Papa Francesco.

''A unirsi a questa collezione di voci diverse e rendere questo incontro tra generazioni unico, la straordinaria presenza di Papa Francesco che, con la sua testimonianza esclusiva, come anziano tra gli anziani, fungerà da fil rouge dei quattro episodi della serie'', annuncia Netflix. Sarà disponibile nel 2021.