Musica: Noa,concerto online per il nuovo lockdown in Israele

Un concerto online per affrontare, in compagnia della musica, la chiusura totale di tre settimane annunciata in Israele contro la pandemia da Covid-19. A organizzarlo, sono la cantante israeliana Noa e il suo autore e chitarrista Gil Dor.

La novità è soprattutto nella formula proposta: si potranno acquistare biglietti 'virtuali', ma a 'offerta libera'. Il primo concerto sarà per giovedì 17 settembre, ma poi ne seguiranno degli altri, per l'intera durata del lockdown, che saranno annunciati di volta in volta sui social della cantante. L'intenzione di Noa e Gil è quella di ripercorre gran parte del loro repertorio più amato.

Noa è una delle cantanti israeliane più note in Italia. La sua canzone più conosciuta, quella che l'ha lanciata al grande pubblico, è "La vita è bella", vincitrice del premio Oscar con il film di Roberto Benigni e la musica di Nicola Piovani. E' famosa anche per aver cantato l'Ave Maria di Schubert davanti al Papa. Il presidente Sergio Mattarella l'ha nominata Commendatore della Repubblica dopo la sua esibizione durante la 'Giornata della memoria' al Quirinale. Noa e Gil, negli ultimi mesi, sono tra gli artisti israeliani più impegnati nel movimento di protesta contro il premier Benjamin Netanyahu.