Morta Olivia de Havilland, star di Via col Vento

E' morta Olivia de Havilland (SCHEDA ANSA CINEMA). L'attrice, star di 'Via col vento', in carriera aveva vinto due Oscar. Aveva 104 anni e si è spenta nella sua casa di Parigi.

Olivia de Havilland era nata a Tokyo. Era figlia di Lilian Augusta Ruse, che recitava con lo pseudonimo Lilian Fontaine e sorella di maggiore di Joan Fontaine, con la quale ebbe un rapporto difficile. Dotata di grande fascino ed eleganza, fu protagonista della scena di Hollywood negli anni quaranta. In Via col Vento interpretava la parte di Melania, co-protagonista assieme a Rossella O'Hara. Fece il suo debutto nell'adattamento per il grande schermo di "Sogno di una notte di mezza estate". Vinse due Oscar per A ciascuno il suo destino (1946) di Mitchell Leisen, e L'ereditiera (1949) di William Wyler