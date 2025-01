Vescovo Bolzano, 'ogni caso di abuso è uno di troppo'

"Ogni caso di abuso è uno di troppo. La mia speranza e la mia profonda convinzione è che questo sia il primo passo di un cammino che faccia della Chiesa un luogo sicuro per bambini, giovani ed adulti vulnerabili". Lo ha detto il vescovo della diocesi di Bolzano Bressanone, Ivo Muser, in una prima reazione alla presentazione del rapporto sugli abusi nella chiesa altoatesina, elaborato dallo studio legale Westpfahl-Spilker-Wastl di Monaco di Baviera, su incarico della stessa diocesi.

"Ascoltando la presentazione - ha aggiunto Muser - il mio pensiero e sempre stato rivolto alle vittime. Questo tema colpisce fortemente ed è legato ad un forte senso di vergogna".

"Serve il coraggio di guardare - ha proseguito il vescovo - tutto è iniziato con il mio consenso ad aprire tutti gli archivi della nostra diocesi e a permettere di prendere visione di tutte le fonti e tutti gli atti. Mi metto consapevolmente dalla parte delle vittime. Negli anni passati, da quando ho assunto l'incarico di vescovo, ho avuto contatti con questa terribile ferita, tramite il centro d'ascolto istituito dalla diocesi, ma anche con contatti diretti e vi posso garantire che ho imparato molto, ho imparato quanto distruttivo ed umiliante sia l'abuso sessuale. Voglio anche in futuro imparare ad imparare, ad apprendere".

Il vescovo di Bolzano Bressanone, che non conosceva prima della presentazione alla stampa il contenuto del rapporto, ha annunciato per i prossimi giorni una conferenza stampa per rendere note le sue considerazioni. "Ringrazio le vittime ed i testimoni - ha concluso Muser - che hanno dato un contributo affinché questo lavoro fosse possibile".



