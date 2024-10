Raid israeliani su più di 50 villaggi in Libano. Idf, 'eliminati due comandanti di Hezbollah'

08:56

Donald Trump ha confermato, in un comizio in Pennsylvania, di aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo che un drone attribuito ad Hezbollah ha preso di mira la sua casa.

"Non ha voluto ascoltare Biden perché, se lo avesse fatto, non si troverebbero in questa posizione", ha riferito Trump, criticando il presidente per il fatto che dice a Bibi "non fare questo, non fare quello".