Da domani a domenica previsto superamento soglia ozono a Trieste

A partire da domani, giovedì 25 luglio e fino a domenica 28 luglio compresa, Arpa Fvg prevede un superamento della soglia di attenzione (120 microgr/mc) di ozono atmosferico nel territorio comunale di Trieste, tale da far scattare il Piano di Azione Comunale per contenere gli effetti delle alte concentrazioni di ozono (O3) in atmosfera. Il Comune perciò ha invitato la cittadinanza, e in particolare le fasce più sensibili della popolazione, ad adottare adeguate precauzioni per limitare l'esposizione all'ozono, appunto.

Secondo le indicazioni dell'azienda sanitaria triestina, per concentrazioni superiori a 240 microgrammi per metro cubo è opportuno che i soggetti a rischio (asmatici e persone con patologie polmonari e cardiologiche, e in generale bambini, anziani e chi svolge intensa attività fisica all'esterno) trascorrano le ore più calde e di maggiore insolazione della giornata in abitazione, evitando intensa attività fisica all'aperto. Per concentrazioni più basse è opportuno evitare attività fisica media ed esposizione in alcune ore. E' consigliata una alimentazione ricca di antiossidanti (agrumi e frutta in genere, peperoni, pomodori, verdura a foglia verde, germogli di grano e di soia, olio crudo di oliva, di mais, uova, verdure fresche, pesce, tonno, molluschi, legumi.



