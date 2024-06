AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti per il 25 giugno:

ROMA - Palazzo Chigi, Sala stampa ore 11.00 Conferenza stampa sulla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024 con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, i ministri della Salute Schillaci, della Giustizia Nordio e dell'Istruzione Valditara

ROMA - Camera, Aula ore 12.30 Seduta comune per l'elezione di un giudice della Consulta

ROMA - Camera, sala stampa ore 11.30 'Intrepide - Storie di donne, vino e libertà', presentazione del libro di Laura Donadoni, con la presidente della commissione parlamentare di inchiesta sui femminicidi Semenzato

ROMA - Senato, sala Capitolare ore 15.00 'No Peace, no Panel', tavola rotonda per una proposta per il servizio pubblico sui media e racconto della guerra con I presidentI della commissione di Vigilanza Rai Floridia, dell'Ordine dei giornalisti Bartoli, della Fnsi Trapani e il segretario generale della Cgil Landini

ROMA - Camera, commissione Affari costituzionali ore 17.00 Pd, convegno sull'emendamento 13.6 al ddl sicurezza (stretta sulla cannabis light) e le sue implicazioni, con avvocati e aziende del settore organizzato dal vicepresidente della commissione Mauri

MILANO - Triennale ore 10.00 'Geoeconomia, Società, Innovazione-Scenari e priorità per l'Industria di Marca', assemblea Centromarca, con il ministro dell'Economia Giorgetti in videocollegamento



MILANO - Palazzo Turati ore 9.30 Evento dedicato all'Argentina e al tema delle 'opportunità nel settore energetico e della transizione produttiva' con il ministro degli Esteri Tajani e la ministra argentina Mondino

LUSSEMBURGO - Ue, avvio dei negoziati di adesione con Ucraina e Moldavia

GERUSALEMME - Visita della ministra degli Esteri tedesca Baerbock a Gerusalemme e in Cisgiordania

LONDRA - Visita dell'imperatore del Giappone Naruhito e dell'imperatrice Masako



NEW YORK - Onu, riunione del Consiglio di Sicurezza su Gaza e Siria

ROMA - Viale Regina Margherita 286 ore 11.00 Anica, presentazione delle attività promosse per celebrare l'80/o anniversario dell'Associazione

ROMA - Largo Fontanella di Borghese, 19 ore 12.00 Presentazione della mostra 'Miró - Il costruttore di sogni' con l'ambasciatore di Spagna in Italia Fernández-Palacios e il curatore della mostra Bonito Oliva

DORTMUND - Signal Iduna Park ore 18.00 Euro24, Francia-Polonia

BERLINO - Olympiastadion ore 18.00 Euro24, Olanda-Austria, fase a gironi

MONACO - Allianz Arena ore 21.00 Euro24, Danimarca-Serbia, fase a gironi

COLONIA - RheinEnergie Stadion ore 21.00 Euro24, Inghilterra-Slovenia, fase a gironi

