AccadeOggi

Questi alcuni dei principali appuntamenti del 27 luglio.

PECHINO - Visita della presidente del Consiglio Meloni

NASHVILLE (USA) - Donald Trump interviene alla conferenza sulle criptovalute

MILANO - Via Palestro ore 9.30 Deposizione delle corone in memoria delle vittime della strage di via Palestro del 1993

MILANO - Piazza XXV aprile ore 17:00 Corteo pro Palestina con arrivo al piazzale del Cimitero monumentale

BRESCIA - Largo Formentone/Piazza Rovetta ore 19.00 Manifestazione della comunità del Bangladesh contro la repressione delle proteste giovanili nel paese

PARIGI - Olimpiadi 2024

FRANCORCHAMPS (BELGIO) - Circuito di Spa-Francorchamps ore 12.30 F1, Gran Premio del Belgio, Prove libere 3; alle 16.00 Qualifiche

CAGLIARI - Europei di padel femminile, Spagna-Italia, finale

