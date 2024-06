AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti per il 21 giugno:

FRASCATI(RM) - Ore 11.00 Il Presidente della Repubblica Mattarella visita il Centro Europeo per l'osservazione della terra (Esrin)

MARANELLO (MO) - Ore 18.00 Il Presidente della Repubblica Mattarella visita il nuovo e-building della Ferrari

ROMA - Senato, commissione Giustizia ore 12.00 Scadenza termine presentazione ddl contro maternità surrogata

ROMA - Istat, Prezzi delle abitazioni (I trim. 2024)

BERLINO – Il cancelliere tedesco Scholz riceve il primo ministro ungherese Orban

TARANTO - Sala convegni dell'Hotel Delfino ore 15.00 Conferenza stampa del presidente del Codacons, Rienzi e Fedez per ufficializzare una collaborazione volta a sostenere la comunità di Taranto, ancora colpita dagli effetti devastanti dell'inquinamento industriale dell’ex Ilva

NAPOLI - Piazza del Plebiscito ore 21.00 "Autoritratto", concerto di Renato Zero

DUSSELDORF - Esprit Arena ore 15.00 Euro 24, Slovacchia-Ucraina, fase a gironi

BERLINO - Olympiastadion ore 18.00 Euro 24, Polonia-Austria, fase a gironi

LIPSIA - Red Bull Arena ore 21.00 Euro 24, Olanda-Francia, fase a gironi

HALLE - Tennis, Halle Open

BARCELLONA - Circuito di Catalogna ore 13.30 Formula 1, Gp di Spagna, prove libere

