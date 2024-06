AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti per il 14 giugno

ROMA - Quirinale ore 17.00 Il presidente della Repubblica Mattarella incontra le vincitrici del Premio promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario; alle 19, la 36/a edizione del Premio al Tempio di Venere (Parco archeologico del Colosseo)

BOLOGNA - 'La Repubblica delle Idee', con il commissario europeo per gli Affari Economici Gentiloni

ROMA - Istat, commercio estero e prezzi all'import di aprile

BRUXELLES - Ue, bilancia commerciale di aprile

DUBROVNIK - Bce, la presidente Lagarde interviene alla 30/a conferenza economica di Dubrovnik

ROMA - Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione ore 9.00 Congresso dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi, 'Previdenza è salute. Il futuro nelle nostre mani', messaggio del Papa, con i ministri dell'Istruzione Valditara e dell'Ambiente Pichetto Fratin

LATINA - Contrada dei Cacciatori, 40 ore 10.00 Il ministro delle Imprese Urso visita lo stabilimento di 'Johnson&Johnson'

ROMA - sede Inps, via Ciro il Grande 21 ore 9.00 Inps, 'Il sistema dei media e i cittadini. Multicanalità, dati e strumenti per comunicare il Welfare' con la segretaria della Fnsi Costante, il capo del Dipartimento per l'Editoria della presidenza del Consiglio, il direttore centrale della comunicazione dell'Inps De Felice

ROMA - sede Confindustria, Viale dell'Astronomia 30 ore 10.00 Stati Generali del Management Consulting, 'Consulenza. Realtà, Valori e prospettive', organizzati da Assoconsult, con il presidente di Confindustria Orsini

BORGO EGNAZIA (BR) - Vertice G7 a presidenza italiana, seconda giornata, presente anche il Papa

BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri della Giustizia

NEW YORK - Onu, Consiglio di sicurezza sulla tolleranza

LA MECCA (ARABIA SAUDITA) - Grande pellegrinaggio musulmano

MONACO DI BAVIERA - Allianz Arena, ore 21.00 Euro 24, Germania-Scozia, gara di apertura, fase a gironi

