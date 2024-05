AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 25 maggio 2024:

ROMA - Palazzo Chigi ore 10.30 La presidente del Consiglio Meloni riceve il primo ministro palestinese Mustafa

ROMA - Salone delle Fontane di Roma, Via Ciro il Grande 10/12 ore 10.00 Europee, M5s, incontro con il presidente Conte FOTO

AVERSA - Piazza del Municipio ore 12.00 Europee, Pd, incontro con la segretaria Schlein; alle 14.30 a Napoli al corteo contro l'autonomia differenziata della Cgil, da Piazza Mancini verso Piazza Dante; alle 17 ad Avellino in Corso Vittorio Emanuele II; alle 20 a Campobasso

AOSTA - Hotel Omama, via Torino 14 ore 10.30 Europee, Avs, incontro con Roberto Salis

PISA - Hotel galilei, via Darsena, 1 ore 10.00 Europee, Lega, incontro con il segretario Salvini; alle 11.30 a Montecatini presenta il suo libro al Grand Hotel Tamerici & Principe in viale IV Novembre 2B; alle 13 a Prato (Hop’n Drop, via Terracini 11); alle 16 a Cortona (Caffè del Teatro, piazza Signorelli)

PUGLIANELLO (BN) - Piazza Castello ore 21.30 Europee, Fi, incontro con il segretario Tajani FOTO

STRESA - Grand Hotel Des Illes Borromees ore 8.30 G7 Finanze, con i ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali, giornata conclusiva

PADOVA - Digital Campus, Via A. Zamboni 1 ore 11.00 Il ministro delle Imprese Urso inaugura la nuova sede di Confimi Industria Padova e Rovigo, conferenza stampa

CODROIPO (UD) - Cantina Rauscedo, via Zompicchia, 10 ore 10.45 'Nuova Riforma fiscale 2024', con il ministro dei Rapporti con il Parlamento Ciriani e il viceministro dell’Economia Leo

TRENTO - Festival dell’Economia, terza giornata con i ministri delle Infrastrutture Salvini e della Salute Schillaci e il Premio Nobel per l'economia 2006 Phelps

NAPOLI - Corteo da piazza Mancini a piazza Dante ore 13.30 Cgil, 'La via maestra: per un'Italia capace di futuro, per un'Europa giusta e solidale', con il segretario generale Landini

TRIESTE - Regione, Piazza Unità D’Italia 1 ore 12.00 Presentazione del G7 Istruzione (27-29 giugno) con il ministro dell'Istruzione Valditara

TERNI - Piazza della Repubblica ore 10.00 Terza tappa del Tour della Salute

CITTÀ DEL VATICANO - Palazzo apostolico Il Papa riceve in udienza i promotori della campagna 'Thank you doctor', alle 15 allo Stadio Olimpico incontra i bambini della Gmb

CANNES - Festival del cinema, serata finale della 77/a edizione

MONTMELÓ - Circuito di Barcellona-Catalogna ore 10.00 Motomondiale, Gp di Catalogna, prove Libere 2 della MotoGp, alle 10.45 qualifiche, alle 14.55 Gara Sprint

ROMA - Piazza di Siena, galoppatoio di Villa Borghese Concorso Ippico Piazza di Siena Csio di Roma 2024

MONACO (FRANCIA) - Circuito di Monte Carlo ore 12.30 Formula 1, Gp di Monaco, prove Libere 3, alle 16 qualifiche

BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Giro d'Italia, Alpago-Bassano del Grappa, penultima tappa

TORINO - Juventus Stadium ore 18.00 Serie A, Juventus-Monza, anticipo della 38/a giornata

MILANO - Stadio Meazza ore 20.45 Serie A, Milan-Salernitana, anticipo 38/a giornata

Riproduzione riservata © Copyright ANSA