Vela: riecco Sails of Change, in gara con una scuderia di multiscafi più numerosa

Da questo mese sul lago di Ginevra, Duncan Späth prende il ruolo di skipper dell'equipaggio del TF35 Sails of Change 10, dopo aver regatato a bordo per tre stagioni come trimmer della randa. Duncan rileva il numero velico SUI10 da sua madre Dona Bertarelli, a sua volta skipper del multiscafo D35 Ladycat per oltre un decennio. Duncan è cresciuto nel corso degli anni partecipando alle attività agonistiche del team, conciliando nello stesso tempo la vela con gli studi. Si è impegnato a tempo pieno per i tre tentativi di record intorno al mondo del Jules Verne Trophy a bordo del maxi-trimarano Sails of Change, vincendo la Transat Québec-Saint Malo e la Rolex Fastnet Race, affermandosi come velista esperto e di grande successo. Contemporaneamente Yann Guichard, patrigno di Duncan, campione olimpico di vela e specialista di successo di multiscafi inshore e d'altura con diversi record conquistati, guiderà una nuova sfida con il varo di Sails of Change 8, il secondo catamarano volante TF35 del team che avrà il numero velico SUI8. Il suo equipaggio sarà composto principalmente da giovani velisti all'esordio nel circuito TF35, dove tutti e due i cat TF35 del team sfoggeranno la nuova livrea verde e blu di Sails of Change. Gli equipaggi si stanno preparando per il TF35 Trophy 2024, che inizierà con la Nyon Cup fino al 26 maggio sul lago di Ginevra. "Il circuito TF35 è competitivo e vede la partecipazione di molti dei migliori velisti del mondo", ha dichiarato Yann Guichard, skipper, timoniere e presidente della scuderia Sails of Change, che, con il proprio equipaggio del TF35, ha conseguito un brillante secondo posto nel circuito 2023 della stessa classe. "Con Duncan ora al timone del secondo TF35 – ha proseguito Guichard - non vediamo l'ora di esprimere tutto il nostro potenziale nel corso dei sei eventi del 2024: sarà un grande anno di regate contro avversari molto determinati". I due team TF35 si uniscono alla flotta di Sails of Change, che comprende anche il maxi-trimarano da record di 37 metri, pronto per ulteriori tentativi di record nel 2025. Il nome di Sails of Change - già monto conosciuto per la lunga partnership con la flotta in veste di sponsor filantropico – è allineato ai valori di Dona Bertarelli, dei figli, di Guichard e alla loro passione per lo sport e la natura. Come spiega Dona Bertarelli, questa visione condivisa è alla base delle attività della fondazione Dona Bertarelli Philanthropy, che comprende il desiderio di sensibilizzare il mondo sulla necessità di proteggere la biodiversità: “Il legame con la natura è sempre stato molto caro alla nostra famiglia e il team velico di Sails of Change continuerà a sostenere la missione di sensibilizzazione per la conservazione della biodiversità". “Da quando Yann e io abbiamo fondato la squadra di vela nel 2011, abbiamo cercato di portare questi messaggi in tutto il mondo”, ha aggiunto Dona Bertarelli, che insieme a Yann è diventata Patron of Nature dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) nel 2021. Questo lo stimolo che lo scorso anno ha portato il team Sails of Change alla decisione di diventare firmatario dello Sports for Nature Framework - un'iniziativa congiunta dell'IUCN, del Comitato Olimpico Internazionale, del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) e della Dona Bertarelli Philanthropy - che ha l’obiettivo di realizzare in tutti gli sport attività mirate a generare il ripristino della biodiversità in natura e alla sua protezione.

