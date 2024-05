AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 24 maggio 2024:

TRENTO - Teatro Sociale ore 14.30 La presidente del Consiglio Meloni dialoga con la giornalista di Sky TG24 e Radio 24 Maria Latella al festival dell'Economia

ROMA - Palazzo Chigi ore 9.30 Consiglio dei Ministri

TORINO - Jazz Club di Torino (Piazzale Valdo Fusi) ore 17.30 Tour elettorale del segretario di Azione Calenda, aperitivo elettorale; alle 20.30, il segretario, presso la Galleria Guerci di Alessandria, terrà un confronto pubblico

ROMA - Cinema Adriano, in piazza Cavour 22 ore 18.00 Evento elettorale con Renzi, Tidei e Stefanelli

PINETA DI LAIVES (BZ) - Ore 14.45 Visita della segretaria Schlein; iniziativa pubblica con la candidata sindaca Endrizzi; alle 17.30 a Trento sarà al Festival dell'Economia dove verrà intervistata da De Bortoli (Teatro Sociale, Via Paolo Oss-Mazzurana, 19); alle 20.00 sarà a Verona (Piazza dei Signori)

ROMA - Camera, Aula dei Gruppi Parlamentari Comunità "Noi non archiviamo", iniziativa in memoria di Ilaria Alpi, nel giorno del suo compleanno

FIESOLE (FI) - Badia Fiesolana, Eui ore 8.00; dalle 15.30 a Firenze a Palazzo Vecchio The State of the Union 2024, con Gramegna direttore del Mes e

Borrell, alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza

PISA - The Rif - Hotel via Andrea Pisano 23 ore 16.15 La ministra dell'Università e della Ricerca Bernini incontra i militanti di Fi

FORTE DEI MARMI (LU) - Giardino d'Inverno Villa Bertelli ore 21.00 Il ministro dei Trasporti Salvini presenta il suo libro 'Controvento. L'Italia che non si arrende'

PRATO - Casa del Popolo di Coiano, via Bisenzio a San Martino 5/F ore 21.30 Tour elettorale Alleanza verdi sinistra (Avs) di Nicola Fratoianni, leader nazionale di Sinistra italiana; alle 21.30 il leader Avs partecipa all'iniziativa 'Il coraggio di osare. A Prato, per un'Europa di diritti e di pace' a sostegno della lista per le comunali di Sinistra unita Prato (Avs, Sinistra civica ecologista, Socialismo XXI).

GENOVA - Palazzo San Giorgio, sala delle Compere, via della Mercanzia 2 ore 15.30 Posa del primo cassone della Nuova Diga Foranea, con il ministro dei Trasporti Salvini, il sindaco Bucci, il vice ministro Rixi

GENOVA - Teatro Duse, via Bacigalupo 6 ore 18.00 Il ministro dei Trasporti Salvini presenta il suo volume 'Controvento. L'Italia che non si arrende'.

TRENTO - Palazzo Geremia ore 10.00 Festival dell' Economia; alle 10.00 il presidente Abi Patuelli "Le banche del futuro"; alle 11.00 Sala Depero il ministro della Giustizia Nordio "Come conciliare economia e giustizia"; alle 11.00 il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida "Agricoltura europea al bivio tra assistenzialismo e innovazione"; alle 17.30 la segretaria del Pd Schlein "Le mie risposte ai dilemmi del nostro tempo".

TRIESTE - Viale Miramare, Convention Center ore 10.00 Il ministro degli esteri Tajani e Savino, sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanza,al Forum Imprenditoriale Italia-Serbia; in apertura previsto incontro tra Tajani e Milos Vucevic, primo ministro della Repubblica di Serbia; alle ore 16.00 saranno a Pordenone presso il bar Posta in piazza XX Settembre

STRESA (VERBANIA) - C.so Umberto I, 67 ore 8.15 Apertura della riunione del G7 Finanze

ROMA - Centro Carlo Azeglio Ciampi ore 10.30 Il Presidente dell’IVASS, Relazione Annuale sull’attività svolta dall’Istituto nel 2023

MILANO - Università Cattolica. L.go Gemelli 1 ore 14.30 Convegno “La cooperazione di credito ieri e oggi”

BONN - Ore 9.00 Bce, il membro del board esecutivo Schnabel interviene alla Bonn-Frankfurt-Mannheim PhD Conference

BRUXELLES – Ue, Consiglio Competitività

BRUXELLES - 10/o anniversario dell'attacco jihadista al museo ebraico in cui sono morte quattro persone

FIRENZE – Ue, conferenza sullo stato dell’Unione

STRESA - G7, riunione dei ministri delle Finanze (fino al 25)

MOSCA - Udienza nel caso che coinvolge l'oppositrice Kara-Mourza

ROMA - Rai,Sala Zavoli ore 12.00 Conferenza stampa Cartoons on the bay, festival internazionale dell'animazione

ROMA - Studi RAI,Saxa Rubra ore 15.00 Inaugurazione nuovo studio e sigla Tg2 con presenza ad e dg

CANNES - Festival del cinema

MILANO - Sony Music, Via Carlo Imbonati 22 ore 12.00 Presentazione stampa di Gigi D'Alessio nel giorno dell'uscita del nuovo album "Fra"

MONTMELÓ - Circuito di Barcellona-Catalogna ore 10.45 MotoGp, Gp di Catalogna, prove Libere; alle 14.55 Pre qualifiche

MONACO - Circuito di Montecarlo ore 13.30 Formula 1, Gp di Monaco, Prove Libere; alle 17.00 Prove Libere 2

GENOVA - Stadio Ferraris ore 20.45 Serie A, Genoa-Bologna, anticipo 38/ma giornata

MORTEGLIANO - Giro d'Italia 2024, 19/ma tappa, Mortegliano - Sappada

ROMA - Piazza di Siena, galoppatoio Villa Borghese Concorso Ippico Piazza di Siena Csio di Roma 2024

Riproduzione riservata © Copyright ANSA