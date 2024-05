AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 23 maggio 2024:

ASTI - Via Teatro Alfieri, 2 ore 11.00 Visita del Presidente della Repubblica, Mattarella in occasione delle celebrazioni per i vent'anni di Fondazione Goria e il trentennale della morte di Giovanni Goria

ROMA - PalaTiziano piazza Apollodoro ore 18.00 Evento elettorale di Fi, con il ministro degli Esteri, Tajani

PALERMO - Piazza Pretoria ore 15.15 La segretaria del Pd Schlein, partecipa al concentramento corteo unitario in ricordo della strage di Capaci; Ore 17.30 Via Notarbartolo, albero Falcone dove sarà osservato un minuto di silenzio;

BENEVENTO - Teatro San Marco via Traiano ore 18.00 Renzi partecipa alla manifestazione elettorale con la candidata Mastella

NAPOLI - Hotel Terminus Piazza Garibaldi 91 ore 11.30 Presentazione dei candidati al parlamento europeo di +Europa nella lista Stati Uniti d'Europa, con il segretario di +Europa Magi, i candidati Gallo e Zambrano

TRENTO - Teatro Sociale Cerimonia inaugurale Festival dell'Economia di Trento, con l'intervento di apertura del Card. Ravasi.

STRESA - G7 finanze con i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali, con la presidente della Bce, Lagarde e il membro del board esecutivo, Cipollone

ROMA - Enel, assemblea chiamata a deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

MASHHAD (Iran) - Sepoltura del presidente Ebrahim Raisi

BRUXELLES - Ue, Consiglio Competitività

BRUXELLES - Dibattito tra i candidati alla guida della prossima Commissione europea

ROMA - Tribunale Piazzale Clodio ore 9.30 Udienza processo Regeni

CANNES - Festival del cinema

ROMA - Streaming su Ansa ore 12.30. Evento, Ansa incontra Associazione Civita su "La valorizzazione dei borghi italiani", con Giordani, Segretario generale Associazione Civita, Maccanico, Ad. Cinecittà, Milani Regista, Stefanelli Caporedattrice redazione Cultura Ansa

CAGLIARI - Unipol Domus ore 20.45 Serie A, Cagliari-Fiorentina, anticipo 38/ma giornata

FIERA DI PRIMIERO - Giro d'Italia 2024, 18/ma tappa, Fiera di Primiero-Padova

ROMA - Piazza di Siena, galoppatoio Villa Borghese Concorso Ippico Piazza di Siena Csio di Roma 2024

