Danni ma fiumi negli argini nel Milanese

Non si sono verificate situazioni gravi, a Milano e in provincia, per la pioggia incessante che ha ricominciato a cadere sul territorio lombardo. Lo hanno precisato i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Milano che durante la notte hanno effettuato 57 interventi di cui 15 per per i danni dell'acqua (tetti, cantine e rimozione di rami e alberi dalla carreggiata) ma non sono dovuti intervenire per fatti eclatanti. I livelli di Seveso e Lambro sono alti ma non preoccupanti nell'immediato.

"Il dispositivo rimane in allerta - si legge in una nota - in attesa di aggiornamenti sulle condizioni meteo da parte di Arpa Lombardia, con la situazione comunque che pare in miglioramento".



