AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 20 maggio 2024:

IRLANDA - Prosegue la visita di Stato del Presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Camera ore 11.00 'Il valore del ceto medio per l'economia e la società', rapporto Cida-Censis con il ministro degli Esteri Tajani

ROMA - 8.30, la segretaria del PD Elly Schlein, insieme a una Delegazione del Pd si recherà in via Salaria, in ricordo di Massimo D'Antona

ROMA - ORE 12.00 Piazza san Lorenzo in Lucina Tajani annuncia nuovi ingressi in FI

BOLOGNA - Royal Hotel Carlton ore 18.00 Fdl, 'L'Italia Cambia l'Europa', con Arianna Meloni, Cavedagna, Bignami e Lisei

PAVIA - Castello di Valeggio ore 20.00 Comizio del Generale Vannacci

NAPOLI - Hotel Terminus, piazza Garibaldi ore 12.00 +Europa, tour elettorale in Campania del segretario Magi.

LORETO (AN) - Basilica della Santa Casa ore 15.30 "Europa tra radici e futuro", visita del leader di Italia Viva, Renzi.

ROMA - Istat ore 10.00 Produzione nelle costruzioni (03-2024)

BOLOGNA - Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14 ore 11.00. '2023-2032 L'Italia dei sì, progetti e grandi opere in Italia e in Emilia Romagna', con il ministro dei Trasporti Salvini

FIRENZE - Hotel Albani, via Fiume 12 ore 21.00 Il ministro dei Trasporti Salvini incontra i cittadini

MILANO - Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8 ore 11.00 '40 anni di Spazio Aperto-Inclusione, Innovazione,Impatto', convegno con la ministra per le disabilità, Locatelli

ROMA - Youth7 (Y7) Italia, l'engagement group ufficiale del G7, i giovani di tutto il mondo si confrontano con istituzioni rappresentanti delle aziende sui temi in agenda al G7, coni ministri Calderone, Abodi e il direttore generale della Fao, Qu Dongyu (fino al 24 maggio)

PERUGIA - Auditorium Capitini ore 9.30 'Per un'Europa dei diritti e del lavoro. Riconquistare un nuovo Statuto dei lavoratori', con il segretario generale della Cgil, Landini e la segretaria generale della Ces, Lynch

ROMA - Auditorium P.delle Esposizioni, via Milano 9/A ore 9.30 'Human development report 2023', con Biggeri, Spes scientific coordinator; Giovannini, direttore scientifico ASviS e Inguscio, Undp Rome centre

MILANO - Intesa Sanpaolo, sala Convegni ore 11.00 'I consumi in Italia: quali opportunità per il manifatturiero nell'orizzonte al 2028', presentazione del 105/o Rapporto Analisi dei Settori Industriali

LONDRA - Alta Corte, udienza estradizione di Assange

LONDRA - Il ministro degli Esteri Cameron testimonia davanti a una commissione del Parlamento Ue sulle relazioni Gb-Ue

NEW YORK - Onu, Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina

NEW YORK - Onu, il Consiglio di Sicurezza si pronuncia su un progetto di risoluzione russo contro la proliferazione delle armi nello spazio

UDINE - Università degli Studi ore 11.00 Inaugurazione della sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche, intitolata al prof. Paladin, con il ministro della Giustizia, Nordio

REGGIO CALABRIA - Piazzale antistante carcere ore 13.00 Punto stampa del sottosegretario al Ministero della Giustizia, Delmastro delle Vedove dopo un incontro con gli agenti penitenziari e la dirigenza delle carceri di Reggio Calabria e di Locri e i vertici degli uffici giudiziari Locri

MILANO - Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci ore 9.00 'Sky Inclusion Days-Il evento sui temi della diversità', con tra gli altri il ministro dello Sport Abodi

ROMA - Sala stampa vaticana, Via dell'Ospedale 1 ore 11.30 Conferenza stampa di presentazione del Congresso eucaristico internazionale che si svolgerà a Quito

NAPOLI - Istituto degli studi filosofici, palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio 14 ore 18.00 'Attraversamenti', presentazione del libro di Goffredo Bettini, con il sindaco di Napoli, Manfredi

CITTÀ DEL VATICANO - Aula del Sinodo ore 16.00 Il Papa apre l'Assemblea generale della Cei e incontra i vescovi; alle 21.00 nella Basilica vaticana veglia di preghiera per la pace guidata dal card. Zuppi ROMA - Chiesa degli Artisti, piazza del Popolo ore 14.00 Funerali di Franco Di Mare

CANNES - Festival del cinema

MILANO - Piccolo Teatro Grassi ore 21.00 Apertura del ciclo 'La Milanesiana', di Elisabetta Sgarbi, con Anne Carson che riceve il Premio Rosa d'oro de La Milanesiana, Claudia Durastanti e Paolo Fresu (in concerto con Rita Marcotulli)

SALERNO - Stadio Arechi ore 18.30 Serie A, Salernitana-Hellas Verona, 37/ma giornata

BOLOGNA - Stadio Dall'Ara ore 20.45 Serie A, Bologna-Juventus, 37/ma giornata

