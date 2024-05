AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 18 maggio 2024:

CASSINO - Montecassino ore 16.00 Visita del Presidente della Repubblica Mattarella che incontra presidente della Repubblica di Polonia, Duda

CIVITA CASTELLANA - Mercato ore 8.00 Pd, incontri elettorali della segretaria Schlein, con cittadini, sindacati, biodistretto, Confindustria ceramica (Anpi, viale Fiume Treja); alle 11.15 a Viterbo alla

manifestazione "Assaggi" e aperitivo (piazza San Lorenzo); alle 13.45 a Montefiascone (piazza V. Emanuele); alle 15.00 ad Acquapendente (piazza Duomo); alle 17.00 (piazza Cavour); alle 18.30 a Civitavecchia (piazza Fratti)

LECCE - Hotel Tiziano e dei Congressi ore 10.30 Fratelli d'Italia, presentazione della lista per le elezioni dell'8 e 9 giugno, con Congedo, Donzelli, il sottosegretario Gemmato, il ministro per gli Affari Europei Fitto ed i

politici locali Mazzotta e Gabellone (conferenza stampa prima dell'evento)

VERBANIA - Via San Bernardino, 49 ore 9.30 Elezioni, il segretario di Forza Italia, Tajani in Piemonte: alle 9.30 presso Centro eventi Il Maggiore; alle 11.30 ad Alba (Cuneo) presso Teatro Sociale (piazza V. Veneto 3); alle 14.30 a Rivoli (Torino) presso il Teatro Don Bosco (via Stupinigi 1). Prevista la presenza del ministri Zangrillo e Pichetto Fratin, del vicepresidente dei senatori, Rosso e del presidente della Regione, Cirio

ROMA - Camera ore 20.00 "Montecitorio a Porte Aperte", manifestazione in occasione della Notte dei Musei, concerto della Banda dei Carabinieri; nella sala della Regina esibizione del Teatro dell'Opera di Roma

INDIA - 50/o anniversario del primo test nucleare dell'India, che ne fa la sesta potenza nucleare al mondo

KIEV - Entra in vigore la nuova legge sulla mobilitazione

LONDRA - Marcia di protesta per chiedere la fine della vendita di armi a Israele

BERLINO - Protesta filo-palestinese per celebrare l'anniversario della 'Nakba'

ATLANTA - Il presidente Biden conduce la campagna per le elezioni presidenziali



NUSA DUA (INDONESIA) - World Water Forum (fino al 25)

VERONA - Ore 8.00 Il Papa partecipa all'Arena di Pace 2024

VILLA SAN GIOVANNI (RC) - Raduno piazzale antistante Stazione ferroviaria ore 9.30 "#NoPonte", manifestazione organizzata dal Comitato calabrese che si oppone alla realizzazione del ponte sullo Stretto

CANNES - Festival del Cinema

IMOLA - Autodromo Enzo e Dino Ferrari ore 12.30 F.1., G.p. dell'Emilia Romagna, prove libere 3; alle 16.00 qualifiche

Per la Serie A in campo per la 37esima giornata Lecce-Atalanta e Torino-Milan

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - Giro d'Italia 2024, Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda, 18/ma tappa

ROMA - Foro Italico Tennis, Internazionali Bnl d'Italia

Riproduzione riservata © Copyright ANSA