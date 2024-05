AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 17 maggio 2024:

ROMA - Palazzo Doria Pamphilj ore 19.30 La presidente del Consiglio Meloni incontra il Business 7

BIELLA - Agorà Palace, Via Lamarmora, 13/a. ore 18.00 Fdi, 'Riforma della giustizia Nordio. Garantismo e certezza della pena', con il ministro della Giustizia Nordio

CASALE MONFERRATTO (AL) - Piazza Castello, 2 ore 20.30 Fi, 'Ambiente, energia e territorio' con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin

BRUXELLES - Ue, inflazione di aprile

ROMA - Auditorium della Tecnica, viale Tupini 65 ore 8.30 B7 Summit, con Marcegaglia, Belloni, Cingolani, e i ministri del Lavoro Calderone e delle Imprese Urso

SORRENTO - Grand Hotel Excelsior Vittoria ore 9.30 European House Ambrosetti, Forum internazionale del Mediterraneo, 'Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale nel Mediterraneo' con il ministro per gli Affari europei Fitto

ROMA - Cgil, corso d'Italia 25 ore 11.30 Cgil, conferenza stampa di Landini su tesseramento, referendum e mobilitazione

STRASBURGO - Ue, sessione annuale dei ministri degli Esteri dei 46 Paesi membri del Consiglio d'Europa in occasione del 75/o anniversario dell'organizzazione

WASHINGTON - Il presidente Biden pronuncia un discorso al Museo nazionale della storia e della cultura afro-americana

SPOLETO - Strutture sanitarie Visita del ministro della Salute Schillaci, prosegue a Foligno e Perugia

ROMA - ministero della Cultura, via del Collegio Romano ore 9.30 Italia Nostra, 'Alberi in città, le opportunità delle politiche di forestazione nelle città'

ROMA - Consiglio Ordine dei Giornalisti, via Sommacampagna 19 ore 11.00 'Libertà di stampa in Italia. Il consorzio europeo Mfrr in missione a Roma', conferenza stampa

ROMA - Foro Italico, Internazionali BNL d'Italia

IMOLA - Autodromo Enzo e Dino Ferrari Formula 1, Gp Emilia-Romagna, prove libere

CENTO (FE)- Giro d'Italia 2024, Riccione-Cento, tredicesima tappa

FIRENZE - Stadio Franchi ore 20.45 Serie A, Fiorentina-Napoli, 37/ma giornata

