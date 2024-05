Nel Biellese un'operaia resta incastrata in un macchinario

Stava pulendo un macchinario tessile ed è rimasta incastrata con la mano e il braccio. Infortunio sul lavoro stamattina intorno alle 10 in una ditta tessile di Mongrando (Biella). La donna, una 58enne è rimasta impigliata in un rullo del macchinario utilizzato per la cardatura. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118. Una volta liberata dal macchinario, la 58enne è stata portata in ospedale in codice rosso. Non è in pericolo di vita. Per gli accertamenti del caso è intervenuto anche il personale dello Spresal che ha posto sotto sequestro il macchinario.

