Metsola a Kiev per la Festa dell'Europa: 'Nella terra dei coraggiosi' 

La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola è tornata in Ucraina. Lo fa sapere su X postando un video del proprio arrivo in treno a Kiev. "Ritorno nella terra dei coraggiosi. A Kiev nella Festa dell'Europa", scrive. Da parte sua Ruslan Stefanchuk, presidente della Verchovna Rada, il Parlamento ucraino, le dà su ix il benvenuto. "Il Parlamento europeo è senza dubbio in prima linea nel sostenere l'Ucraina. È stata la prima istituzione dell'Ue a sostenere lo status di candidato dell'Ucraina all'adesione all'Ue", ricorda. "Il Parlamento europeo ha sempre avuto una voce forte quando si tratta di costruire una coalizione internazionale per sostenere la nostra lotta per la libertà e i valori europei, quando si tratta di fornire armi all'Ucraina e di aumentare la pressione delle sanzioni contro la Russia. E l'Ucraina lo apprezzerà sempre".

