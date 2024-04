"In cammino", dibattito sul riflesso della spiritualità nell'acqua

Il Belgio con due tappe, l’Abbazia di Scourmont e quella di Orval, è la meta del sesto e settimo appuntamento di “In cammino – Abbazie d’Europa”, una rassegna ideata da Livia Pomodoro, docente presso l’Università Statale di Milano, che dal 2023 al 2025, anno del Giubileo, attraverserà l’Europa toccando 7 nazioni (Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Italia) e 14 tra le più prestigiose Abbazie del continente, molte delle quali patrimonio Unesco.

La parola scelta lungo queste due tappe è: Acqua.

Nell’Abbazia di Notre-Dame de Scourmont, nei pressi della cittadina di Chimay, lunedì 22 aprile dalle 16 ci sarà l’incontro sul riflesso della spiritualità nell’acqua, aperto da Livia Pomodoro, alla quale farà seguito il saluto di S. E. Federica Favi, Ambasciatrice d’Italia a Bruxelles.



Dopo i saluti di Xavier Pirlot, Direttore generale di Bières et Fromages de Chimay, e di Alessandro Bonin, Chimay Export Area Manager, ci sarà l’intervento del R. Padre Armand Veilleux, teologo, già Abate di Scourmont.

Alle 17.30, presso l’ Hȏtel de Ville – Grand’Place 1, Chimay – prenderà il via l’incontro “La forma dell’acqua” nei vissuti, nelle esperienze e nei mondi professionali di: Veronica Manfredi, Direttrice Zero Pollution and Green Cities nella Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea; della poetessa, attrice e regista belga Laurence Vielle; del docente di storia e analisi del cinema Wouter Hessels. Coordina il dibattito Michele Cercone, Direttore Aggiunto della Comunicazione del Comitato Europeo delle Regioni, affiancato da Tonino Bettanini, Direttore di GIUBILEO 2025 - No’hma in Cammino, e Claudio Serafini, Direttore di Organic Cities Network Europe.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA