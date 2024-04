AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per sabato 20 aprile 2024

ROMA - Iss ore 11.00 Giornata celebrativa dei 90 anni della fondazione dell'Istituto Superiore di Sanità, con il Presidente della Repubblica Mattarella

NAPOLI - Palazzo Reale ore 10.00 Prosegue la "Repubblica delle Idee", il festival del quotidiano la Repubblica, con lo scrittore De Giovanni, Salis, i sindaci di Napoli Manfredi, di Milano Sala (in collegamento), di Bari Decaro, la vice presidente del Pe Picierno, il governatore della Campania De Luca e, alle ore 21.40, la segretaria del Pd Schlein (fino al 21 aprile)

ROMA - Eventi Piazza di Spagna, in via Alibert 5a ore 10.30 Consiglio Nazionale di Noi moderati, con il presidente di Noi moderati Lupi, il governatore della Regione Liguria Toti

ROMA - La Lanterna via Tomacelli 157 ore 11.00 Presentazione del simbolo e dei capilista della lista Stati Uniti, con i dirigenti e leader di +Europa, Italia Viva, Partito Socialista italiano, Radicali Italiani, Libdem Europei e L’Italia c’è

ROMA - Hotel Parco dei Principi ore 11.00 Consiglio nazionale di Forza Italia, con il segretario Tajani

ROMA - Centro Congressi Cavour ore 11.30 Consiglio Federale Nazionale di Europa Verde

NAPOLI - Centro Congressi Federico II - via Partenope 36 ore 9.30 Feuromed, Festival Euromediterraneo dell'Economia diretto da Roberto Napoletano, con il vice premier e ministro degli Esteri Tajani (in collegamento), il ministro della Cultura Sangiuliano, il presidente Cda Unicredit Padoan, il sindaco di Napoli Manfredi, il ragioniere generale dello Stato Mazzotta, i governatori di Puglia e Abruzzo Emiliano e Marsilio, il presidente della Biennale di Venezia Buttafuoco

ROMA - Corteo da piazzale Ugo la Malfa a piazzale Ostiense ore 9.30 Manifestazione nazionale di Cgil e Uil per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la difesa e il rafforzamento della sanità pubblica, per una riforma fiscale e la tutela dei salari, con i segretari generali Landini e Bombardieri

ISTANBUL (Turchia) - Il leader di Hamas Ismaïl Haniyeh incontra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan

LAS PALMAS (Spagna) - Incontro dei ministri degli Interni spagnolo, italiano, greco, maltese e cipriota sull'immigrazione clandestina

ROMA - Pontificia Università Urbaniana, Via Urbano VIII 16 ore 9.00 Il cardinale segretario di Stato Parolin tiene una prolusione all'Assemblea ordinaria dell'Agidae, associazione degli istituti scolastici degli Enti religiosi

PONTE SAN NICOLÒ (PD) - Chiesa di San Nicolò ore 10.30 Funerali di Adriano Scandellari, l'ingegnere di 57 anni morto nell'incidente del 9 aprile nella centrale Enel di Bargi di Suviana (Bo)

CITTÀ DEL VATICANO - Palazzo apostolico ore 9.00 Il Papa riceve in udienza il primo ministro del Belize, John Briceno; alle 10.30 riceve in udienza i pellegrini delle Diocesi di Cesena-Sarsina, Savona e Imola (Aula Paolo VI)

VIGNALE M.TO (AL) - Ore 15.30 Comuni: Vignale M.to, cerimonia di conferimento cittadinanza onoraria ad Amadeus.

EMPOLI - Stadio Castellani ore 18.00 Serie A, Empoli-Napoli, 33/ma giornata

VERONA - Stadio Bentegodi ore 20.45 Serie A, Verona-Udinese, 33/ma giornata

BARCELONA - Tennis, Atp Barcelona Open

SHANGHAI - Circuito di Shanghai Formula 1, Gran Premio di Cina, qualifiche

Riproduzione riservata © Copyright ANSA