Sistema scolastico 'brutale', occupato il 'Pertini' a Genova

Gli studenti hanno occupato stamani il liceo Pertini, a Genova. Striscioni e manifesti sono apparsi poco dopo l'alba fuori dalla 'scuola Diaz'. L'occupazione è l'ennesima a Genova e segue di pochi giorni quella del liceo Colombo.

Tra i motivi dell'occupazione c'è la critica al progetto ministeriale contro il bullismo chiamato 'Sentinelle in classe' che prevede l'introduzione in ogni classe di uno studente che individui problematiche tra i compagni. Una figura che, secondo gli studenti, scarica sui giovani la responsabilità di una problematica diffusa anziché colpirne le cause.

I ragazzi del Pertini, come gli altri studenti genovesi, hanno tra i motivi dell'occupazione anche la denuncia di un sistema d'istruzione che non tiene conto delle esigenze e delle personalità degli alunni ma si limita a compartimentare le competenze.

"E' ormai nota alla comunità europea - si legge nel volantino distribuito stamani - la brutalità del sistema scolastico italiano, considerato tra i più stressanti al mondo".



