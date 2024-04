Morto operaio ferito a febbraio in un incidente sul lavoro

É morto Antonio Mantovano, l'operaio di 66 anni dipendente del Comune di Lamezia Terme che il 13 febbraio scorso era rimasto ferito in un incidente sul lavoro mentre si trovava in uno stabile dell'ente.

Mantovano é deceduto nell'ospedale di Cosenza, dov'era ricoverato dopo avere trascorso un periodo di riabilitazione in una casa di cura privata. L'operaio, nell'incidente, aveva riportato gravi traumi in particolare alla testa ed al torace.

Sull'incidente la Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha avviato un'inchiesta in cui al momento, secondo quanto si é appreso, non ci sarebbero indagati.



