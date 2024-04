AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per martedì 16 aprile 2024

ROMA - Palazzo del Csm ore 11.00 Cerimonia intitolazione Palazzo del Consiglio Superiore della Magistratura a Vittorio Bachelet, con il presidente della Repubblica Mattarella

MATERA - Piazza Vittorio Veneto ore 15.30 Conferenza stampa Bersani (Pd) in ambito campagna elettorale a sostegno del candidato presidente Piero Marrese; alle 19.00 sarà a Potenza in Piazza Duca della Verdura, con il candidato Marrese

PALERMO - Palazzo Jung, via Lincoln 71 ore 10.30 La presidente Colosimo e una delegazione della Commissione antimafia in missione a Palermo, parteciperà insieme a Maria Falcone, ad anteprima apertura della Biblioteca Blu Verso il Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

PALERMO - Assemblea regionale siciliana ore 11.00 Il leader di Sud chiama Nord De Luca presenta la lista Libertà alle elezioni Europee per la circoscrizione Isole

ROMA - Camera, sala stampa ore 13.00 Conferenza stampa "Bonus Psicologico e guadagno di salute", organizzata dal Consiglio nazionale Ordine degli Psicologi (Cnop), con presentazione dei nuovi dati del monitoraggio sull'efficacia degli interventi del bonus, con Gemmato, Loizzo, Nevi, Pirro, Sensi

BASILICATA - Visita del presidente del M5s Conte (anche il 17)

ROMA Camera, Aula, ore 16.00 Audizioni sul dl Superbonus del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini; del direttore del Dipartimento Finanze Spalletta; del Commissario straordinario sisma area etnea Scalia; di Provenzano (Ufficio ricostruzione L'Aquila) (Usra); di Raffaello Fico dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere (Usrc)

ROMA - Camera, commissione Trasporti ore 12.00 Def

ROMA - Istat, prezzi al consumo di marzo 2024

ROMA - Istat, commercio estero e prezzi all'import di febbraio

MILANO - Via Privata Miramare, 15 ore 9.30 Il ministro delle Imprese Urso visita l'opera 'Piazza dei Mestieri - Compagnia delle Opere'

MILANO - Fiera Milano Rho, strada Statale Sempione, 28 ore 11.00 Inaugurazione salone del Mobile, con ministro delle Imprese Urso

ROMA - Villa Miani Via Trionfale 151 ore 10.30 23a edizione Forum internazionale Confcommercio "I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000"; conferenza stampa presidente Sangalli, e presentazione rapporto Ufficio Studi "Italia-Europa. Perché non siamo competitivi", con il ministro degli Esteri Tajani.

ROMA - Cnel viale David Lubin 2 ore 9.30 Convegno Cnel e ministero della Giustizia. "Recidiva zero. Studio, formazione e lavoro in carcere. Dalle esperienze progettuali alle azioni di sistema in carcere e fuori dal carcere", con il ministro della Giustizia Nordio

VERONA - Fiera di Verona Centro Congressi Arena Sala Puccini ore 11.00 Vinitaly, presentazione Osservatorio del mondo agricolo Enpaia-Censis "Il consumo di vino per generazioni. Analogie e differenze nei modelli di consumo per età", con il vicepresidente del Senato, Centinaio; il presidente Fondazione Enpaia, Piazza; il presidente di Coldiretti, Prandini; l'Ad. di Masi Agricola, Girotto

ROMA - Sede Associazione Stampa Estera, Palazzo Grazioli - via del Plebiscito 102 ore 11.00 Conferenza stampa presentazione G7 Clima, Energia e Ambiente, con il ministro dell'Ambiente energetica Pichetto Fratin che illustrerà i temi e l'agenda della riunione ministeriale G7, (28-30 aprile,Torino, Reggia Venaria Reale)

AIDONE (EN) - Cine Teatro Erbitea - Piazza Filippo Cordoba 30 ore 11.30 Edison inaugura un nuovo impianto fotovoltaico con l'ad N. Monti ed il sindaco di Aidone Raccuglia.

ROMA - Ministero delle infrastrutture e trasporti Conferenza servizi istruttoria per il Ponte sullo Stretto

ROMA - Scuderie di Palazzo Altieri - Via di S. Stefano del Cacco, 1 ore 17.30 "Banche, imprese, classe dirigente in Italia dopo le privatizzazioni" - Tavola rotonda a partire dal volume "Illusioni Perdute", organizzata da Società editrice Il Mulino, con Patuelli presidente Abi

BERLINO - Ger, Zew Sondaggio aspettative di aprile

LONDRA - Gbr, dati sul mercato del lavoro di febbraio

PECHINO - Cina, produzione industriale e vendite al dettaglio di marzo e Pil a/a 1 T

ROMA - Forum ANSA con il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani (H10)

PECHINO - Il presidente Xi Jinping riceve il cancelliere tedesco Scholz

WASHINGTON - Pubblicazione delle previsioni economiche globali del FMI

LARISSA (Grecia) - Conferenza stampa dell'operazione Eunavfor Aspides sulla sicurezza marittima nel Mar Rosso in seguito agli attacchi degli Houthi

BRUXELLES - Riunione virtuale d'emergenza dei ministri degli Esteri dell'Ue dopo l'attacco dell'Iran a Israele

WASHINGTON - Conferenza stampa del segretario al Tesoro americano Janet Yellen in apertura della riunione annuale del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale

POTENZA - Istituto comprensivo Busciolano ore 9.00 Visita del ministro dell'Istruzione, Valditara, che successivamente (ore 10) sarà all'Ipsia Giorgi e alla scuola secondaria di primo grado "Berardi" di Melfi (ore 12)

ROMA - Corte di Cassazione Udienza processo omicidio di Niccolò Ciatti. In appello il ceceno Bissoultanov (attualmente latitante) è stato condannato a 23 anni

ROMA - Piazzale Clodio, Tribunale Nuova udienza processo Regeni. Viene ascoltato anche l'ex ambasciatore italiano in Egitto Massari

BARI - Tribunale Penale ore 9.00 Udienza predibattimentale del procedimento contro il filologo Luciano Canfora, querelato per diffamazione dalla presidente del Consiglio Meloni

CITTÀ DEL VATICANO - Casa Santa Marta ore 9.00 Il Papa partecipa alla seconda giornata dei lavori del Consiglio dei cardinali

